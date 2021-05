Alicja Szemplińska z fiedlerskim i remme rozprawiają o dorastaniu. Zobacz klip "Growing Up"

Międzynarodowa współpraca Alicji Szemplińskiej w utworze "Growing Up". To będzie jej przepustka do kariery za granicą?

Alicja Szemplińska zrobi międzynarodową karierę? /Piotr Kamionka / Reporter

Alicja Szemplińska może pochwalić się już kilkoma sukcesami na swoim koncie. Wygrała dziesiątą edycję programu "The Voice of Poland", wystąpiła na festiwalu w Opolu oraz a 2020 roku wybrano ją na reprezentantkę Polski na konkursie Eurowizji (odwołanym z powodu pandemii, TVP nie wybrała jej w 2021 r.).



Dziś do listy osiągnięć artystka może dopisać kolejne - międzynarodową współpracę z najbardziej utytułowanym i rozchwytywanym młodym producentem w Czechach - fiedlerskim oraz wschodzącą gwiazdą z Holandii - remme. Do sieci trafił wspólny teledysk tria.



"Piosenka opowiada o młodości i poczuciu zagubienia, gdy nie wiesz, dokąd się udać. Ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że to absolutnie normalne i każdy przechodzi przez ten etap. Nie martw się, znów powstaniesz i zabłyśniesz" - mówi remme.

Wideo fiedlerski - growing up ft. remme & Alicja [Official Video]

"Międzynarodowa współpraca to jedno z moich marzeń, które się właśnie spełniło! Od pierwszej chwili gdy usłyszałam piosenkę 'Growing Up' wiedziałam, że chcę być jej częścią. To zaszczyt pracować z tak zdolnymi ludźmi jakimi są remme i fiedlerski. Zapraszam wszystkich do osobistej oceny!" - dodaje Alicja.

"Proces pisania piosenek nie trwał zbyt długo. Podczas rozmów via Zoom napisaliśmy 'Growing Up', ponieważ nie mogliśmy spotkać się osobiście z powodu pandemii. Pisanie z remme i jego zespołem wydawało się bardzo naturalne, mimo że komunikowaliśmy się tylko online" - opowiada fiedlerski.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Alicja Szemplińska o zwycięstwie w "The Voice of Poland" INTERIA.PL

Alicja Szemplińska czas pandemii spędziła bardzo produktywnie. Światło dzienne ujrzały jej trzy single: "Gdzieś", "Pusto" oraz "Na pamięć", zapowiadające jej debiutancki album. A to wszystko w trakcie gorącego okresu przedmaturalnego.

