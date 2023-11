Alicja Majewska pokazała, jak mieszka po remoncie. Wpuściła do domu kamery

75-letnia Alicja Majewska wykonuje przede wszystkim przeboje napisane przez innych autorów (głównie Włodzimierza Korcza i Wojciecha Młynarskiego). W jej dorobku są m.in. takie hity, jak "Odkryjemy miłość nieznaną" czy "Jeszcze się tam żagiel bieli".

W ub.r. wypuściła premierową płytę "Piosenki Korcza i Andrusa", na której towarzyszy jej właśnie Włodzimierz Korcz (od lat tworzą artystyczny duet) i Artur Andrus.

Wokalistka została uhonorowana Brązowym i Złotym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis", a w maju tego roku odebrała Bursztynowego Słowika podczas festiwalu w Sopocie. Przez pierwsze trzy edycje była trenerką w programie "The Voice Senior".

"Czasem się lubimy, ale nie zawsze" - Włodzimierz Korcz o latach na scenie z Alicją Majewską

"Na taką prawdziwą emeryturę to już dawno powinnam pójść, ale nie wyobrażam sobie życia seniora. Chociaż mam koleżanki, które są na emeryturze i są bardzo pozajmowane. Spędzają czas z najbliższymi, czy podróżują. Czasem do nich dołączam i z nimi wypoczywam, jednak dopóki państwo jeszcze będą chcieli mnie słuchać i oglądać, to będę tkwiła na scenie!" - opowiada gwiazda polskiej sceny.

Alicja Majewska pokazała, jak mieszka po remoncie

W ostatnim czasie Majewska przeprowadziła generalny remont swojego domu na osiedlu Zacisze w Warszawie, w którym mieszka od 48 lat. Efekt końcowy zaprezentowała przed kamerami programu "Dzień dobry TVN".

"Ta góra powstała jakieś 25 lub 27 lat temu, jak ja tu weszłam po drabinie od tej strony i zobaczyłam, że tu jest taka przestrzeń, to pomyślałam sobie, że grzech tego nie zrobić" - opowiadała.

W metamorfozie wnętrza pomagała jej architektka Magda Miśkiewicz, polecona wokalistce przez Andrzeja Piasecznego. "Pojawiły się kolorowe poduszki, wzorzyste dywany. Sofa została przetapicerowana na kolor zielony. Proces projektowy trwał dwa lata" - ujawniła Miśkiewicz.



"Ja się przywiązuję do rzeczy, do ludzi, do miejsc. Mieszkam tu 48 lat, a mogłabym sobie gdzieś pofrunąć w jakieś bardziej trendy dzielnice, a ja się przywiązuję" - podkreśliła Alicja Majewska.