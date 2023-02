Alicja Majewska ostro o sukcesach młodych artystów. "W parze z tym powinien iść talent"

Alicja Majewska na polskiej scenie jest aktywna od ponad 45 lat. Do największych przebojów piosenkarki należą "Odkryjemy miłość nieznaną", "Być kobietą" czy "Bywają takie dni".

W zeszłym roku Majewska wydała album "Piosenki Korcza i Andrusa". Za kompozycje odpowiada duet Włodzimierz Korcz (muzyka) i Artur Andrus (teksty). Ten ostatni jest też autorem książki podsumowującej kilka dekad współpracy artystycznej Majewskiej i Korcza (duet na scenie jest tak nierozłączny, że od wielu lat musi dementować nieprawdziwe informacje, że są małżeństwem).



Alicja Majewska pojawiła się niedawno w programie Magdy Mołek, pt. "W moim stylu". W pewnym momencie, rozmowa zeszła na temat młodych polskich artystów, którzy coraz częściej sami piszą teksty swoich piosenek. To nie podoba się piosenkarce.

"To się stało takim jakby trendem i takim jakby obowiązkiem. Nie wiem, z czego to wynika. Niektórzy twierdzą, że z bardzo prozaicznego powodu, że to tantiemy i tak dalej. Ale mi się wydaje, że to nie tak" - powiedziała.

Majewska stwierdziła, że dzisiaj powszechnie uważa się za atut, jeśli ktoś sam pisze swoje teksty.

"Sama słyszę w wywiadach właśnie z tymi wykonawcami młodszego pokolenia, jak dziennikarze podnoszą wartość tej twórczości, że ona taka wartościowa, bo osobista. W takich przypadkach zawsze myślę, najważniejsze, żeby było dobre, niekoniecznie osobiste" - mówi.

"W parze z tym powinien iść talent literacki. Tak sobie myślę, że mnie to nie imponuje, że ktoś sobie coś tam naskrobał" - dodaje artystka.

