Alicja Majewska z płytą "Piosenki Korcza i Andrusa". To nie koniec niespodzianek

Czterdzieści sześć lat współpracy. Czterdzieści sześć lat, jak mówią oboje, niezgadzania się, przekomarzania i niezwykłej przyjaźni, która połączyła dwie tak różne osobowości: ikonę, diwę i niekwestionowaną gwiazdę polskiej sceny muzycznej Alicję Majewską oraz kompozytora i autora niezapomnianych tekstów piosenek, Włodzimierza Korcza.

Po kilkudziesięciu wspólnie spędzonych latach i wykreowaniu tylu pięknych, zapadających w pamięć utworów, nadal mają apetyt na więcej. "Więcej" oznacza w tym przypadku dziesięć piosenek z tekstami Artura Andrusa i muzyką Włodzimierza Korcza w niepowtarzalnej interpretacji Alicji Majewskiej. "Piosenki Korcza i Andrusa" to więc album autorski, będący refleksyjną, miejscami nostalgiczną podróżą w przeszłość, ale też pogodnym, doprawionym odrobiną szaleństwa spojrzeniem na życie z perspektywy - jak mówi o sobie cała trójka - koneserów kolejnego dnia. Choć u Majewskiej, Korcza i Andrusa ważne są nie tylko te dni, których jeszcze nie znamy, ale także, jak śpiewa Alicja - "wszystko, co kiedyś było i jest".

To wydarzenie muzyczne zostanie przypieczętowane trasą koncertową, o której bohaterowie książki piszą tak: "Kiedy podczas jednej z naszych rozmów pojawia się wątek trasy koncertowej, która ma się odbyć w roku 2023. Alicja mówi: 'Włodek, ja sobie uświadomiłam, że ty wtedy będziesz miał osiemdziesiąt lat, a ja siedemdziesiąt pięć' i oboje wybuchają gromkim śmiechem. 'Przecież ja w ogóle nie znam takich liczb' - puentuje Korcz".

Równolegle z płytą powstawała także książka Artura Andrusa o Alicji Majewskiej i Włodzimierzu Korczu. "Nie jest to jednak zwykła biografia dwojga artystów. To zapis rzadko spotykanej, trwające kilkadziesiąt lat przyjaźni, z jej wzlotami i drobnymi upadkami. Opowieść o sukcesach i porażkach, koncertach, których się nie zapomina, o tym, czego nie widać na scenie i co pamięta się przez całe życie. O kulisach polskiej sceny rozrywkowej i spotkaniach z ludźmi, którzy ją tworzyli. Wszystkie rozmowy przeplatane są komentarzami Artura Andrusa, wszystkie od pierwszej do ostatniej strony bawią, a bohaterów książki oczami wyobraźni widzimy, jakby siedzieli obok nas i się przekomarzali" - czytamy w zapowiedzi.

