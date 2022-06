Irena Santor na scenie pojawiła się podczas występu Andrzeja Lamperta, który wykonał utwór "Walc Embarras".

"Pierwsza dama polskiej piosenki, pani Irena Santor" - przedstawił artystkę Krzysztof Ibisz.

Santor, która w 2020 roku ogłosiła, że kończy karierę wokalną, opowiedziała o swoim pierwszym spotkaniu ze Zbigniewem Wodeckim, z którym miała okazję wykonywać wspomniany "Walc Embarras"

"Proszę państwo to było niezwykłe spotkanie. Do audycji telewizyjnej poproszono mnie, abym zaśpiewała 'Walc Embarras' ze Zbigniewem Wodeckim. Przyznaję ze wstydem, że nie wiedziałam wtedy, kim jest Zbigniew Wodecki" - wspominała Santor.



"Oczywiście zgodziłam się. Przyjechał Zbyszek, chudy, wysoki, w wielkich okularach. Trochę speszony. I miał skrzypeczki. Pomyślałam, że to już dobrze, bo ja nie wiedziałam, czy on umie śpiewać. Potem chodziliśmy obok siebie, tak się dotykaliśmy, chcieliśmy sprawdzić, co wiemy o 'Walcu'. Zbyszek się przyznał, że nie zna tego utworu, a 'Walc' był już wtedy bardzo popularny" - przypominała Santor.

"Nagraliśmy raz próbnie i już wtedy wiedziałam, że to wybitny artysta" - stwierdziła artystka i zaapelowała do młodych ludzi, aby wzorowali się na Wodeckim, którego nazwała "zawodowym artystą". "Artyzm sprowadził do zawodu" - podsumowała.

Następnie na scenie pojawiła się Katarzyna Wodecka-Stubbs i wręczyła nagrodę Santor nagrodę W (od słowa Wybitny). Nagrodę otrzymała również inna popularna artystka - Alicja Majewska.

"To jest najcenniejszy dar, jaki otrzymałam" - podziękowała Santor i zwróciła głowę do góry, dziękując Zbigniewowi Wodeckiemu.