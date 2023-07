Alicja Janosz regularnie dzieli się swoim życiem z fanami w mediach społecznościowych. Informuje ich nie tylko o sprawach zawodowych, ale także chętnie pokazuje zdjęcia rodzinne i prywatne.

Z właśnie wypuszczonej do sieci płyty "I tak cię kocham" przed premierą poznaliśmy piosenki "Tetris" , "Maleńka", "Friend" , "Bez ciebie" i "Who Cares" .



Reklama

Clip Alicja Janosz Who Cares

Po intensywnym czasie zawodowym 38-letnia wokalistka rozpoczęła właśnie wakacje. Razem z mężem, perkusistą grupy HooDoo Band Bartoszem Niebieleckim, i ich niespełna 9-letnim synem Tymkiem wybrali się do Chorwacji - odpoczywają w miejscowości Rovinj na półwyspie Istria w północnej części tego kraju. "To jedno z moich najukochańszych miejsc na tej planecie" - podkreślała wielokrotnie Janosz.

Na Instagramie wokalistka pokazała się w wyjątkowo wyciętym czerwonym stroju. W towarzyszącym nagraniu poście Alicja zdecydowała się opisać historię z prywatną wiadomością od pewnej kobiety, której nie spodobało się jej poprzednie zdjęcie.

Instagram Rolka Rozwiń

"Ale piszę ten post, bo właśnie pewna kobieta napisała mi w prywatnej wiadomości komentarz do mojego zdjęcia w stroju i spodenkach - "tragedia. Weź to skasu bo jesteś za chuda i to strasznie wygląda". Korzystając z tego, że jest tu trochę osób - proszę Was bardzo. Nie podcinajcie skrzydeł innym ludziom. To co jest ich nie musi być Wasze. I nie musi Wam się podobać. Niech każdy ubiera się tak, jak mu się podoba. Nie mówiąc już o krytykowaniu ciała drugiego człowieka. Ja też uczę się doceniać to co mam zamiast krytykować się w myślach. A to długi, mozolny proces... O czym wie wiele kobiet i mężczyzn.

Życie jest za krótkie, by się nie odważać być sobą. I zbyt cenne, by ranić siebie nawzajem..." - napisała Alicja Janosz.







Instagram Post Rozwiń

Kim jest Alicja Janosz?

Alicja Janosz to utalentowana wokalistka, której rozpoznawalność przyniósł udział w pierwszej polskiej edycji programu "Idol" w 2002 roku. 16-letnia wówczas Ala Janosz pokonała w finale m.in. Ewelinę Flintę oraz Szymona Wydrę .

Jej utwór pt. "Zbudziłam się" ( posłuchaj ! ), bardziej znany jako "Jajecznica", zyskał olbrzymią popularność wśród słuchaczy. Promował on debiutancki krążek wokalistki "Ala Janosz".

Po zakończeniu współpracy z dużą wytwórnią, Janosz dołączyła do HooDoo Band. Z zespołem wydała jedną płytę i wypuściła jeszcze trzy solowe albumy.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Alicja Janosz o nowej płycie HooDoo Band Newseria Lifestyle

Ostatni z nich - "Alicja Janosz dzieciom" - ujrzał światło dzienne w marcu 2020 roku. Wokalistka pracowała również w przedszkolu (edukacja muzyczna).

35 lat Alicji Janosz. Zaczęło się od "Idola" 1 / 10 Cała Polska poznała Alicję Janosz w pierwszej edycji programu "Idol". W czerwcu 2002 roku 17-letnia wówczas wokalistka wygrała program Polsatu, w pokonanym polu zostawiając Ewelinę Flintę i Szymona Wydrę. Źródło: AKPA Autor: Prończyk

W związku z premierą płyty "I tak cię kocham" Janosz rozpoczęła serię autorskich podcastów związanych z premierą płyty i kolejnych piosenek, od których biorą tytuły kolejne odcinki. Wśród jej gościń znalazły się m.in. dziennikarka, prezenterka telewizyjna i psycholożka Małgorzata Ohme, wspomniana Ewelina Flinta oraz psycholożki Joanna Chmura i Sandra Lasek.



Spotify

Czytaj także:



"Idol": Kuba Wojewódzki wspomina pierwszą edycję. "Dokładnie 21 lat temu"

"Idol": Maciej Rock wspomina kultowy program. "To było totalne wariactwo"