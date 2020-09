Alicja Boratyn wyszła za mąż. Pokazała ślubne zdjęcia na Instagramie

Nieco zapomniana wokalistka Alicja Boratyn, znana niegdyś z zespołu Blog 27, wyszła za mąż. Ślubnymi zdjęciami z ukochanym pochwaliła się na Instagramie.

Alicja Boratyn wyszła za Jakuba Sikorę /Kamil Piklikiewicz/Dzień Dobry TVN /East News

Alicja Boratyn zyskała sławę jako 12-latka. Wraz z Tolą Szlagowską współtworzyły wówczas zespół Blog 27 ( sprawdź! ).

Zespół zadebiutował coverem Alexii "Uh La La La", który natychmiast zaczął podbijać listy przebojów. Wkrótce podobną popularnością cieszył się również hit "Hey Boy (Get Your Ass Up)".

Debiutancki album grupy zatytułowany "<LOL>" (2005 r.) rozszedł się w Polsce w nakładzie ponad 250 tys. egzemplarzy. Tak dobre wyniki zachęciły zespół do rozpoczęcia międzynarodowej kariery.

Formacja koncertowała w Austrii, Szwajcarii i Niemczech, m.in. supportując, przeżywający w tamtym czasie szczyt popularności, zespół Tokio Hotel. Grupa zyskała także popularność na Węgrzech, a nawet w Japonii.

W 2006 roku szeregi zespołu opuściła Ala Boratyn, która postanowiła rozpocząć karierę solową, wcześniej twierdząc, że w grupie nie miała okazji się rozwijać. Wokalistka wydała płytę "Highter" w 2007 roku, która przeszła jednak bez echa. W 2010 stworzyła natomiast dwa utwory na potrzeby serialu "Majka" ("Porque te vas" oraz "Nie pytaj mnie"). To jednak nie ożywiło solowej kariery Boratyn.

Alicja Boratyn obecnie jest wokalistką grup Wicked Giant oraz New People. Pod szyldem Ala | Zastary tworzy razem ze swoim ukochanym Jakubem Sikorą (on także wchodzi w skład New People).

To właśnie za niego wyszła 27-letnia Boratyn. O tym radosnym wydarzeniu poinformowała sama zainteresowana na swoim profilu na Intagramie, zamieszczając trzy zdjęcia z uroczystości.

"Zamiast kwiatów poprosimy $$$" - czytamy.