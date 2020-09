Alicja Boratyn tłumaczy się ze ślubnego zdjęcia. Co słychać u byłej wokalistki Blog 27?

Alicja Boratyn w rozmowie z „DDTVN” przypomniała czasy swojej kariery w młodzieżowym zespole Blog 27. Zdementowała też plotki na temat swojego ślubu.

Alicja Boratyn opowiedziała o swojej działalności w Blog 27 i wyjaśniła, o co chodzi z jej ślubem /Kamil Piklikiewicz/Dzień Dobry TVN /East News

Alicja Boratyn zyskała sławę jako 12-latka. Wraz z Tolą Szlagowską współtworzyły wówczas zespół Blog 27.

Zespół zadebiutował coverem Alexii "Uh La La La", który natychmiast zaczął podbijać listy przebojów. Wkrótce podobną popularnością cieszył się również hit "Hey Boy (Get Your Ass Up)" (sprawdź!).

Debiutancki album grupy zatytułowany "<LOL>" (2005 r.) rozszedł się w Polsce w nakładzie ponad 250 tys. egzemplarzy. Tak dobre wyniki zachęciły zespół do rozpoczęcia międzynarodowej kariery.

"To był bardzo intensywny czas. Mimo że ten zespół trwał tak krótko, wspominam to bardzo intensywnie. To był właśnie początek naszej przygody, nagrywałyśmy wtedy dwa single, miałyśmy trasę po Niemczech dwumiesięczną. Zero szkoły. Musiałyśmy zrezygnować ze szkoły. No i super wspomnienia, ale też ciężka praca dla 12-letnich, 13-letnich dziewczynek" - mówiła Boratyn w "Dzień Dobry TVN".

Formacja koncertowała w Austrii, Szwajcarii i Niemczech, m.in. supportując, przeżywający w tamtym czasie szczyt popularności, zespół Tokio Hotel. Grupa zyskała także popularność na Węgrzech, a nawet w Japonii.

"W tamtym czasie to była po prostu euforia. Oni byli niemalże w Niemczech tak jak Beatlesi. Tłumy dziewczynek były bardzo wpatrzone i zaangażowane w ich życie, a my byłyśmy trochę dla nich wrogami, że my w ogóle jesteśmy na zapleczu z nimi, że możemy z nimi przebywać. Dlatego też miałyśmy tam chwile dosyć ciężkie - musiałyśmy przekonać do siebie te wszystkie dziewczyny" - dodała.



Zdjęcie Alicja Boratyn (z prawej) wraz z Tolą Szlagowską tworzyły Blog 27 / Reporter

W 2006 roku szeregi zespołu opuściła Ala Boratyn, która postanowiła rozpocząć karierę solową, wcześniej twierdząc, że w grupie nie miała okazji się rozwijać. Wokalistka wydała płytę "Highter" w 2007 roku, która przeszła jednak bez echa. W 2010 stworzyła natomiast dwa utwory na potrzeby serialu "Majka" ("Porque te vas" oraz "Nie pytaj mnie"). To jednak nie ożywiło solowej kariery Boratyn.

Po latach wokalistka przyznaje, że najgorsze w działalności Blog 27 było zmierzenie się z wszechobecnym hejtem.

Alicja Boratyn obecnie jest wokalistką grup Wicked Giant oraz New People. Pod szyldem Ala | Zastary tworzy razem ze swoim ukochanym Jakubem Sikorą (on także wchodzi w skład New People).

Wideo NEW PEOPLE - Better Ways (EP)

Ostatnia płyta projektu Ala | Zastary - "Jutro?" ukazała się w maju 2020 roku.

Na początku września pojawiły się plotki o ślubie wokalistki ze swoim partnerem Jakubem Sikora. Teraz artystka wyjaśniła sprawę.

"Muszę tutaj niestety sprostować tę plotkę. Braliśmy udział w takiej kampanii społecznej promującej elektromobile. I trochę dla żartu, spodziewając się jedynie jakiegoś tam odbioru prywatnego od naszych znajomych, wrzuciliśmy zdjęcie na Instagram, na którym jestem w sukni ślubnej. No i wybuchła wtedy wielka afera międzykrajowa" - stwierdziła.