Aleyna Tilki to turecka wokalistka i autorka piosenek, która rozpoczęła karierę jako 14-latka za sprawą udziału w programie "The Voice Turkey". Osiem lat później osiągnęła ponad 1,7 miliardów wyświetleń na Youtube i ponad 150 milionów streamów na Spotify, mając w dorobku zaledwie 10 singli.

22-letnia obecnie gwiazda była pierwszą turecką piosenkarką, która uzyskała ponad miliard odsłon na Youtube za sprawą teledysków do takich utworów, jak "Yalnız Çiçek" i "Sen Olsan Bari".

Pierwsze anglojęzyczne nagranie Aleyny Tilki, "Retrograde", zostało stworzone przez zespół gwiazd, w skład którego weszli Dua Lipa, Diplo, Sarah Hudson, JR Blender oraz King Henry. Utwór trafił na 1. miejsce Youtube w Turcji, osiągając ponad 24 miliony streamów. Remiksy do nagrania przygotowali Galantis oraz Vintage Culture.

Clip Aleyna Tilki Take It Or Leave It

Ostatnio artystka współpracowała z Dillionem Francisem przy utworze "Real Love", który jest głównym singlem z jego najnowszego albumu "Happy Machine". Numer dotarł do 24. miejsca na liście Billboard Dance Club Songs.

Obecnie Aleyna Tilki przygotowuje się do wydania debiutanckiego albumu w języku angielskim. Zapowiada go druga anglojęzyczna piosenka Turczynki, "Take It Or Leave It". To energetyczny pop-punkowy kawałek, który odzwierciedla buntowniczą, niepokorną duszę młodej gwiazdy. Skomponował go Gil Lewis, autorkami tekstu były Mali-Koa Hood i sama Aleyna, a za mix i mastering odpowiadał nominowany do nagrody Grammy Luca Pretelosi.