Alestorm: Pijacka załoga w poszukiwaniu skarbu. Zobacz teledysk "Treasure Chest Party Quest"

Do sieci trafił nowy teledysk "Treasure Chest Party Quest" piratów metalu ze szkockiej formacji Alestorm.

"Treasure Chest Party Quest" to pierwszy singel z zapowiadanej już przez nas płyty "Curse Of The Crystal Coconut".

Szósty album podchmielonych powerpiratów ze szkockiego Perth do sprzedaży trafi 29 maja.

Nowy teledysk to szalona wizualna przejażdżka w wykonaniu pijackiej załogi metalowych piratów. Dresy, hazard, sportowe samochody, dzidziusie i mnóstwo dobrej zabawy.

"Wow, staraliśmy się nakręcić taki klip, który zraziłby do nas jak największa liczbę fanów. Myślę, że nam się udało! Piosenka opowiada o tym, jak się narodzić, sprzedać i jak jeździć okropnymi jugosłowiańskimi autami. Wszystkie klasyczne element pirackiego metalu!" - podkreślają muzycy Alestorm.

Na płytę "Curse Of The Crystal Coconut" podopieczni austriackiej Napalm Records pod wodzą grającego na klawiszach wokalisty Kapitana Christophera Bowesa (także klawiszowca Gloryhammer), zaprosili do udziału w nagraniach niemiecką skrzypaczkę Ally Storch z Subway To Sally, wokalistę Captain Yarrface'a z brytyjskiego zespołu Rumahoy, oraz Vretha, frontmana fińskich grup ...And Oceans i Finntroll.

Następca płyty "No Grave But The Sea" (2017 r.) Szkoci będą promować podczas europejskiej trasy, która zawita także na Cieszanów Rock Festival (22 sierpnia).

Oto lista utworów albumu "Curse Of The Crystal Coconut":

1. "Treasure Chest Party Quest"

2. "Fannybaws"

3. "Chomp Chomp"

4. "Tortuga"

5. "Zombies Ate My Pirate Ship"

6. "Call Of The Waves"

7. "Pirate's Scorn"

8. "Shit Boat (No Fans)"

9. "Pirate Metal Drinking Crew"

10. "Wooden Leg Pt. 2 (The Woodening)"

11. "Henry Martin".