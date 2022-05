Alan White nie żyje. Perkusista grupy YES miał 72 lata

O śmierci legendarnego perkusisty poinformowała jego rodzina. Alan White przez 50 lat był perkusistą grupy YES ( posłuchaj! ), z którą planował odkładaną od początku pandemii trasę koncertową.

"Z głębokim smutkiem informujemy, że Alan White, ukochany perkusista i nasz przyjaciel od 50 lat, zmarł w wieku 72 lat po krótkiej chorobie. Wiadomość ta zszokowała i wprawiła w osłupienie całą rodzinę YES. Alan z niecierpliwością czekał na nadchodzącą trasę koncertową po Wielkiej Brytanii, aby uczcić 50. rocznicę występów z YES i kultowego album "Close To The Edge", przy którym w lipcu 1972 roku Alan rozpoczął swoją przygodę z YES" - napisał zespół.

Reklama

"Niedawno wraz z kochającą żoną Gigi obchodzili 40. rocznicę ślubu. Alan odszedł w spokoju, w domu. Jest uważany za jednego z największych perkusistów rockowych wszech czasów" - czytamy we wpisie grupy YES.

Alan White nie żyje

Alan White przyszedł na świat w 1949 r. w County Durham i dołączył do zespołu YES 30 lipca 1972 r. podczas trasy "Close to the Edge Tour". Wcześniej współpracował z zespołem Plastic Ono Johna Lennona, po tym jak w 1969 roku otrzymał telefon z propozycją zagrania na Toronto Rock Festival.

Wideo Alan White Drum Solo

Alan pojawiał się u boku Lennona także przy innych projektach, m.in. przy albumie "Imagine". Można było go usłyszeć także na kultowym albumie George'a Harrisona, "All Things Must Pass". Przez lata współpracował także z wieloma innymi artystami, m.in. zespołem Ginger Baker's Air Force, Joe Cockerem, Garym Wrightem, Doris Troy i Billym Prestonem.

W 2017 r. Alan White został przyjęty do Rock and Roll Hall of Fame jako członek zespołu YES. Od 2016 roku zmagał się z komplikacjami zdrowotnymi, które ograniczyły jego działalność sceniczną. Na scenie z YES zastępował go Jay Schellen, a Alan dołączał do zespołu pod koniec każdego setu przy wielkim aplauzie publiczności.

Zaledwie trzy dni temu poinformowano, że muzyk nie weźmie udziału w nadchodzących koncertach YES. Pierwszy z nich ma odbyć się 15 czerwca w Glasgow.

Alan White zagrał na kilkudziesięciu albumach studyjnych oraz koncertowych grupy. Przygodę z YES zaczął od wspomnianego już albumu z 1972 roku, a ostatni album, na którym możemy usłyszeć jego partie, "The Quest", ukazał się w październiku ubiegłego roku.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. John Lennon Imagine

Grupa YES zapowiedziała, że zadedykuje White'owi swoją 50. jubileuszową trasę "Close to the Edge UK Tour", która rozpocznie się w czerwcu. Podczas trasy grupa miała pojawić się także w Polsce, ale koncerty przełożono na przyszły rok.