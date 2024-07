Koncerty Taylor Swift w Polsce zbliżają się wielkimi krokami. Artystka wystąpi bowiem na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie już 1, 2 i 3 sierpnia. Wydarzenie będzie należało do tych, które zapiszą się w historii. Gwiazda będzie bowiem pierwszym muzykiem, który wypełni prestiżowy obiekt trzykrotnie, w ramach jednej trasy koncertowej. Do tej pory nie udało się tego dokonać żadnemu artyście.

"The Eras Tour", w ramach którego Taylor zawita po raz pierwszy do Polski, to nie tylko największe tournee w blisko 20-letniej karierze wokalistki. Jest to także jedno z najbardziej dochodowych przedsięwzięć w dziejach świata. Według magazynu "Forbes" artystka zarabia za każdy z koncertów blisko 14 milionów dolarów (a zagra ich ponad 140).