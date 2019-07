Akcent: Zobacz wakacyjny teledysk "Si Me Quieres"

Do sieci trafił wakacyjny klip "Si Me Quieres" rumuńskiej grupy Akcent (nie mylić z zespołem disco polo dowodzonym przez Zenka Martyniuka o tej samej nazwie).

Nicole Cherry w teledysku Si Me Quieres" rumuńskiej grupy Akcent /

Wytwórnia reklamuje "Si Me Quieres" jako kandydata na przebój letnich wieczorów.

Si Me Quieres - feat. Nicole Cherry

Lekkie latynoskie brzmienie i gościnny udział rumuńskiej gwiazdy reggae Nicole Cherry to kontynuacja klimatów zaprezentowanych przez Akcent na poprzednim singlu "Bohema" z udziałem REEA.

Piosence towarzyszy barwny klip.

Nicole Cherry naprawdę nazywa się Nicoleta Ghinea. Młoda wokalistka zrobiła furorę nie tylko w ojczyźnie debiutanckim singlem "Memories" z 2013 r. Nicole miała wówczas zaledwie 14 lat.

Nicole Cherry Memories

Teraz 20-latka ma w dorobku kilka przebojowych singli, współpracę z m.in. Mohombi, Joeyem Montaną i Dorianem Popą.

Początki grupy Akcent sięgają 2001 roku. Już za sprawą debiutanckiej płyty, która pokryła się platyną kwartet zyskał popularność na Bałkanach. W dwa lata później, Akcent przypomniał o sobie fanom za sprawą drugiego albumu "100 BPM", tytułem nawiązującego do tempa w jakim bije serce podczas pocałunku (100 uderzeń na minutę). Wówczas to rumuński zespół został doceniony w całej Europie.

Akcent Jokero

W 2004 roku, czwórka wokalistów rozpoczęła współpracę ze słynnym włoskim DJ-em Gigi d'Agostino. Singel "Azi plang numai eu" został zamieszczony na albumie Gigi "Benessere". Prawdziwą furorę zrobiła czwarta płyta Akcentu "S.O.S", która ukazała się w maju 2005 roku. Piosenka "Dragoste de inchirat" znana w Europie jako "Kylie" osiągnęła szczyty list przebojów w Grecji, Turcji, Bułgarii, Holandii, Francji oraz w krajach skandynawskich.

Zespół cieszył się również popularnością w Polsce. Kolejne przeboje to m.in. "King Of Disco" (teledysk stanowił hołd dla Madonny i jej klipu "Open Your Heart") i "That's My Name". W 2009 r. ukazał się drugi anglojęzyczny materiał - "True Believers".

Clip Akcent Kylie

Na początku obecnej dekady Adrian Sînă zdecydował się rozpocząć solową karierę, co doprowadziło do konfliktu z pozostałymi wokalistami. Marius Nedelcu, Mihai Gruia i Sorin Stefan Brotnei przekonywali, że Adrian nie ma prawa do korzystania z nazwy Akcent. Dwaj ostatni postanowili kontynuować karierę pod szyldem TWO. Z kolei Marius Nedelcu też zajął się solową działalnością.

Adrian Sînă dał się poznać jako jeden z trenerów w rumuńskiej wersji programu "X Factor"; wyprodukował też przeboje dla boysbandu Maxim i wokalistki Lidii Buble. W 2014 r. powrócił do występów pod szyldem Akcent, już jako jedyny wokalista.