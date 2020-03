Agnieszka Woźniak-Starak dostała pracę w newonce.radio

Agnieszka Woźniak-Starak poprowadzi własną audycję w newonce.radio - potwierdzono na stronie internetowej radiostacji.

Agnieszka Woźniak-Starak dostała nową pracę /VIPHOTO / East News

Przypomnijmy, że po śmierci męża, producenta filmowego Piotra Woźniaka-Staraka, Agnieszka Woźniak-Starak zniknęła z mediów - zrezygnowała z prowadzenia programu "Big Brother" (zastąpiła ją Gabi Drzewiecka) oraz show "Ameryka Express" (jej miejsce zajęła Daria Ładocha).



Od marca dziennikarkę i prezenterkę znaną z TVN usłyszymy natomiast w newonce.radio. Jej audycja "Life Balance" będzie emitowana w środy o godzinie 16.

"To być może najbardziej oczekiwana audycja nowej ramówki. To właśnie do radia, a nie do telewizji z którą była związana przez lata, po kilkumiesięcznej przerwie wraca Agnieszka Woźniak-Starak. Razem ze swoimi gośćmi poszuka życiowego balansu - często po dramatycznych wydarzeniach, jakie stały się ich udziałem" - czytamy w oficjalnej zapowiedzi.

Już wcześniej swój powrót do mediów Woźniak-Starak ogłosiła na Instagramie. "Pora wracać" - napisała i oznaczyła w tamtym czasie newonce.radio.

Woźniak-Starak związana jest z TVN-em od 2013 roku, prowadziła najważniejsze imprezy stacji oraz była gwiazdą "Dzień Dobry TVN".