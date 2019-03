Agnieszka Radwańska śpiewa. Posłuchaj "We Love Tenis"

Agnieszka Radwańska nie przestaje zaskakiwać. Po wzięciu udziału w "Tańcu z gwiazdami", teraz spróbowała swoich sił w śpiewaniu. Zobaczcie, jak poradziła sobie z tym zadaniem i posłuchajcie utworu "We Love Tenis".

Agnieszka Radwańska znów zaskoczyła. Tym razem piosenką /Jarosław Antoniak /MWMedia

Tekst piosenki "We Love Tenis" stworzył Jacek Cygan, muzykę skomponował natomiast Piotr Rubik.

W piosence towarzyszyła Agnieszce Radwańskiej inna tenisistka Caroline Wozniacki.

Utwór powstał z okazji uroczystego benefisu wieńczącego karierę sportową Agnieszki Radwańskiej, który odbędzie się w krakowskiej Tauron Arenie 21 maja. Transmisję z tego wydarzenia przeprowadzi TVP1.

"Benefis to okazja do podsumowania mojej kilkunastoletniej przygody z tenisem. Takie wydarzenie to dla mnie duże wyróżnienie i radość. To jednocześnie możliwość kolejnego spotkania z fanami oraz rozgrywki z najlepszymi tenisistkami, którym jestem wdzięczna, że mimo napiętych kalendarzy wezmą udział w moim benefisie. Jestem bardzo szczęśliwa, że w maju spotkamy się w moim rodzinnym mieście, z którym jestem bardzo związana" - mówiła Radwańska.

Przypomnijmy, że Agnieszkę Radwańską od końca lutego można oglądać w najnowszej edycji "Tańca z gwiazdami". Jej partnerem został Stefano Terrazino.

Najlepsza polska tenisistka w historii podjęła decyzję o zakończeniu kariery w listopadzie 2018 roku.

"W dniu dzisiejszym, po 13 latach zawodowego grania, kończę swoją przygodę z zawodowym tenisem. Nie jest mi z tym łatwo. W głowie jeszcze tyle wspomnień, emocji zwycięstw tych dwudziestu zdobytych turniejów i tych blisko sześciuset wygranych meczów. Niestety nie mogłam już trenować jak dawniej, a organizm i tak coraz częściej odmawiał posłuszeństwa. W trosce o swoje zdrowie, z pełną świadomością obciążenia, jakie niesie rywalizacja na tak wysokim poziomie, nie jestem już w stanie zmobilizować swojego organizmu do jeszcze większej eksploatacji" - stwierdziła.