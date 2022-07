Agnieszka Chylińska ostatnią studyjną płytę wypuściła w 2018 r. Album "Pink Punk" promowały piosenki "Mam zły dzień" i "Schiza".

Wokalistka ostatnio świętowała też swoje 25-lecie podczas trasy "Warto było szaleć tak" przerwaną przez pandemię koronawirusa.

W grudniu 2019 r. jurorka "Mam talent" wypuściła koncertową płytę "25 lat Agnieszki Chylińskiej i Pol'and'Rock", która jest zapisem jej występu przed wielotysięczną publicznością na festiwalu Jurka Owsiaka, który wtedy odbył się w Kostrzynie nad Odrą.

Agnieszka Chylińska w tym roku świętuje swój jubileusz, jednak trasę z okazji 25 lat na scenie przerwała pandemia koronawirusa.

Agnieszka Chylińska i nowa piosenka "Jest nas więcej"

W piątek odbędzie się premiera nowego utworu "Jest nas więcej". Premierę wokalistka zapowiedziała na Instagramie, ujawniając fragment teledysku. Okazuje się, że Chylińska pojawi się w roli mężczyzny, bo możemy zobaczyć ją z... wąsem.

"Tym razem to nie tylko propozycja muzyczna, ale też...filmowa. Jestem zaszczycona udziałem w tym projekcie wybitnego polskiego aktora Adama Woronowicza, ale to dopiero początek podróży, do której pragnę Was zaprosić" - napisała.

"Nigdy nie lubiłam opisywać swojej muzyki ani tekstów. W czasach tak niepewnych i ponurych, jak dzisiejsze, muzyka w mojej opinii staje się bardziej wymowna, niż tysiąc słów. Życzę Wam i sobie, byśmy odkryli na nowo siłę muzyki, która potrafi nie tylko koić ból, czy gasić smutek, ale która też prawdziwie zmienia i autentycznie wpływa na losy ludzi i daje im odwagę, by zmieniali świat... na lepsze" - dodała.

Wspomniany Adam Woronowicz ma na koncie role w takich filmach, jak m.in. "Popiełuszko. Wolność jest w nas", "Wszyscy moi przyjaciele nie żyją", "Zupa nic", "Kamerdyner" oraz serialach "The Office PL" czy "Diagnoza".