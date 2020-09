Agnieszka Chylińska wraca do koncertowania. Zaskoczyła fanów!

Agnieszka Chylińska przygotowała się do jednego z pierwszych koncertów od czasu ogłoszenia pandemii koronawirusa. Jej metamorfoza zszokowała fanów.

Agnieszka Chylińska często eksperymentuje z wizerunkiem /Artur Zawadzki / Reporter

Agnieszka Chylińska jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych i popularnych polskich wokalistek. Sławę zyskała występując w zespole O.N.A.

W końcu zdecydowała się rozpocząć karierę solową. Od tej pory nagrała trzy albumy studyjne, a ostatni to "Pink punk" z 2018 roku.



W tym roku piosenkarka świętuje swój jubileusz, jednak trasę z okazji 25 lat na scenie przerwała pandemia koronawirusa.



Od sierpnia Chylińska koncertuje regularnie. "To jest genialna historia, ponieważ to jest takie fajne wyciągnięcie ręki w stronę artystów, którzy po prostu chcą grać bez względu na to, czy coś krąży, czy nie krąży [...] Będą to koncerty bezpieczne. Będą to koncerty, gdzie nie musimy się o nic martwić" - mówiła w rozmowie z "Dzień dobry TVN", zapewniając, że organizatorzy zrobią wszystko, by uczestnicy byli bezpiecznie.



Teraz wokalistka zagra koncert w Zielonej Górze. Z tej okazji zrobiła fanom niespodziankę. "A Wy jaką macie górę na Zieloną Górę?" - napisała pod zdjęciem, na którym widać jej nową, pofarbowaną na zielono fryzurę.



Fani nie mogli wyjść z podziwu. "Super fryz. Ciekawa jestem jaka fryzura do Spodka" - żartowali. "Zawsze Nas zaskoczysz", "Jaki ładny fryz", "Szaleństwo" - komentowali także.