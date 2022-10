Aggression pozdrawia z piekła (nowa płyta "From Hell With Hate")

Okładkę "From Hell With Hate", piątego longplaya weteranów thrash metalu z Kanady, zaprojektował hiszpański artysta José Vives.

Pierwsza od czterech lat płyta Aggression będzie mieć swą premierę 17 listopada nakładem madryckiej Xtreem Music. Materiał dostępny będzie w wersji CD, na winylu i kasecie oraz cyfrowo. Edycję CD wzbogaci bonusowy numer "Ouija (Zozo's Board)".

Przypomnijmy, że "Feels Like Punk, Sounds Like Thrash", poprzedni album Kanadyjczyków, trafił na rynek w połowie 2018 roku, a EP-ka "Field Of Nightmares" w roku 2021.

Premierowej kompozycji "Return Of The Frozen Aggressor" Aggression możecie posłuchać poniżej:

Aggression - szczegóły albumu "From Hell With Hate" (tracklista):

1. "Iesus Nazarenus, Rex Iudaeorum"

2. "Antichrist Devil Cunt"

3. "Return Of The Frozen Aggressor"

4. "The Inner Circle"

5. "Let's Burn This Church To The Ground"

6. "The Nightstalker"

7. "Precise Execution"

8. "Worthy Of Death"

9. "One For The Woods"

10. "Crows Of Still Creek"

11. "Left Hand Larceny"

12. "Ouija (Zozo's Board)".