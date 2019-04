Agata Karczewska po "Idolu": Debiutancki album "I'm Not Good At Having Fun"

Znana z telewizyjnego "Idola" wokalistka i gitarzystka Agata Karczewska prezentuje debiutancki album "I'm Not Good At Having Fun".

Agata Karczewska prezentuje debiutancki album /Łukasz Kuś /materiały prasowe

Szersza publiczność poznała Agatę Karczewską za sprawą telewizyjnego "Idola" na wiosnę 2017 r.

Reklama

W etapie klubowym, tuż przed wyłonieniem ósemki finalistów, o ostatnie miejsce w finale rywalizowali Mariusz Dyba (późniejszy zwycięzca całego programu) i Agata Karczewska.

"Niezwykle trudny wybór, to jakiś absurd, kompletnie niezrozumiałe" - nie mogła uwierzyć jurorka Ewa Farna.

Ostatecznie z "Idolem" pożegnała się właśnie Agata. "Walczyłam o ciebie jak lwica" - podkreślała Farna, która popłakała się, a na koniec jeszcze wyściskała się z Karczewską.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Idol": Agata Karczewska w klubie Polsat

Oprócz muzyki folk i country (wśród jej idoli są Laura Marling, Elliott Smith i Bob Dylan), Agata Karczewska interesuje się piłką nożną, jest fanką Manchester United i jak mówi - "ma dobrą lewą nogę".

Singer-songwriterka ma w dorobku m.in. debiutancką EP-kę "You're Not So Special", występy na Pol'And'Rock Festival 2018 (dawny Przystanek Woodstock), Festiwalu w Jarocinie, Spring Break w Poznaniu, Halfway Festiwal w Białymstoku oraz udział w konkursie Firestone Headliners of Tomorrow. Koncertowała także w Portugalii, Niemczech, Słowenii, Francji i Czechach.

Clip Agata Karczewska Envy is My Sin

Na pierwszy album "I'm Not Good At Having Fun" składa się 11 osobistych utworów utrzymanych w gitarowej stylistyce indie folku i alternatywnego country. Każda piosenka to oddzielna opowieść, skonstruowana wokół wspomnień, popkulturowych skojarzeń czy zasłyszanych historii.

Dzięki współpracy z Marcinem Borsem, znanym m.in. z produkcji albumów Krzysztofa Zalewskiego, Pogodno, Nosowskiej i Hey, oszczędne i surowe kompozycje Karczewskiej brzmią jak rodem z amerykańskiego Południa. Album promuje singel "Fool", który brzmieniowo utrzymany jest w kowbojskiej stylistyce klasycznego country i w ironicznym tonie opowiada o różnego rodzaju życiowych rozczarowaniach.



Clip Agata Karczewska Fool

Sprawdź tekst utworu "Fool" w serwisie Teksciory.pl!