Aga Zaryan oraz nominowany do nagrody Grammy Freddy Cole zaśpiewali duety na świątecznej płycie "What Xmas Means to Me".

Freddy Cole i Aga Zaryan nagrali świąteczną płytę /Warner Music Poland

Polskiej wokalistce towarzyszy Freddy Cole, brat legendarnego Nat King Cole'a.

Reklama

87-letni obecnie Freddy Cole otrzymał w tym roku nominację do nagrody Grammy w kategorii Best Jazz Vocal Album za "My Mood Is You".

Aga Zaryan wraz amerykańskim muzykiem wspólnie wykonuje takie świąteczne przeboje, jak m.in. "Jingle Bells", "The Christms Songs" czy "Santa Clause Is Comming to Town".



Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Aga Zaryan To jedno

Sprawdź tekst utworu "To jedno" w serwisie Teksciory.pl!