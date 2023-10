Aegrus przed premierą albumu "Invoking The Abysmal Night"

Czwarty longplay Finów ozdobi okładka rodzimego artysty Anttiego "Helgortha" Salminena (Babalon Graphics).

"Album charakteryzuje się większą różnorodnością, brzmiąc zarazem w 110 procentach jak Aegrus, gwarantuję więc, że nie będziecie zawiedzeni. Jestem ogromnie zadowolony z efektu końcowego, począwszy od okładki, aż do ostatniego dźwięku" - powiedział Lux Tenebris, gitarzysta Aegrus.

"Invoking The Abysmal Night" będzie pierwszą dużą płytą fińskiego kwartetu w barwach kultowej francuskiej wytwórni Osmose. Album, którego premierę zaplanowano na 27 października, dostępny będzie w wersji CD, na winylu i kasecie oraz drogą elektroniczną.

Tytułowej kompozycji z materiału "Invoking The Abysmal Night" Aegrus możecie posłuchać poniżej:

Wideo AEGRUS "Invoking The Abysmal Night" (premiere track)

Aegrus - szczegóły albumu "Invoking The Abysmal Night" (tracklista):

1. "Invoking The Abysmal Night"

2. "Followers Of The False Prophets"

3. "Through Devil's Breath"

4. "Temple Of Ardent Worship"

5. "Nocturnal Rites Of Faust"

6. "Those Who Hide From Light"

7. "Where The Forest Emanates Death".