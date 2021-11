Adele zwierza się synkowi? "Mamusia jest zagubiona"

Adele nigdy nie współpracowała z mediami tak mocno, jak teraz, by promować nową płytę. Zwykle stroniąca od blasków fleszy gwiazda zmieniła swoje podejście do prasy i telewizji - została twarzą okładki wielu magazynów, m.in. "Rolling Stone", "Vogue" czy "The Face".

Zdjęcie Zobacz wyjątkowe wydarzenie "Adele: One Night Only" tylko w Polsat Box Go! / Polsat

Album "30", który miał premierę 19 listopada, był najbardziej wyczekiwaną płytą tego roku. Album zapowiadany był jako najbardziej intymny w dorobku artystki, między innymi dlatego, że Adele odkrywa przed słuchaczami emocje, które towarzyszyły jej w trakcie rozwodu z Simonem Koneckim.

Do tematu rozwodu wraca również w piosence "My Little Love", w której znalazło się nagranie jej rozmowy z 9-letnim synem. Angelo jest owocem jej związku z Koneckim.

"Ostatnio mamusia miała w sobie dużo emocji, była bardzo zagubiona" - mówi Adele na początku, a 9-latek odpowiada: "Dlaczego?". "Czuję, że nie za bardzo wiem, co robię. Kocham twojego tatę, bo dał mi ciebie. Jesteś w połowie mną, a w połowie tatusiem" - tłumaczy piosenkarka.



"Trudno mi tu być, odkąd on to zrobił / Wiem, że czujesz się zagubiony, to całkowicie moja wina" - słyszymy też w tekście. Sama Adele wyznała, że może kiedyś po przesłuchaniu "30", jej pierworodny zrozumie powody rozstania rodziców.



Wideo Adele - My Little Love (Official Lyric Video)