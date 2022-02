Adele mogła zacząć karierę muzyczną dużo wcześniej. Co poszło nie tak?

Choć w dobrym tonie jest życzyć innym spełnienia marzeń, to akurat w przypadku Adele, dobrze się stało, że jednak się one nie spełniły. Gdy była nastolatką, jej największym pragnieniem była bowiem praca w szkole. I to mimo że już wtedy jej talent do śpiewu był powszechnie podziwiany. Zresztą nie mniej niż talent do pisania utworów.

O młodzieńczych marzeniach wokalistki opowiedzieli jej koledzy z liceum, do których dotarł serwis Mirror. Zdradzili, że Adele już w szkole średniej pisała piosenki o cierpieniu, odrzuceniu, złamanym sercu. Uciekała z lekcji, aby tylko gdzieś w samotności napisać kilka lub kilkanaście wersów utworu, który poruszał opisanymi w nim emocjami.

Co najdziwniejsze, emocjami wyimaginowanymi, bo nieszczęśliwą miłość Adele przeżyła dopiero później. Jak bowiem niezbyt taktownie zauważyli jej koledzy z liceum, Adele Adkins nie cieszyła się przesadnym zainteresowaniem chłopaków. Prawdę mówiąc - żadnym. Wolny czas spędzała na dwa sposoby - paląc papierosy i pisząc piosenki.

"Już wtedy wiedzieliśmy, że zostanie supergwiazdą, mimo że ona uparcie twierdziła, że chce zostać nauczycielką" - zdradził jeden ze szkolnych kumpli dzisiejszej gwiazdy. I dodał, że Adele była lubiana przez wszystkich m.in. za swój charakterystyczny rechoczący śmiech.

Szkolni koledzy, jak się okazało, mieli rację - Adele została supergwiazdą. Dziś majątek wokalistki wyceniany jest na co najmniej 130 mln funtów.

Przypomnijmy, że wydany w listopadzie 2021 r. Adele promowała album "30" podczas specjalnego wydarzenia "Adele: The One Night Only". To kameralny koncert z Los Angeles z gwiazdorską publicznością i ujmująca rozmowa Adele z Oprah Winfrey. W trakcie występu przed bliskimi przyjaciółmi i gwiazdorską publicznością brytyjska wokalistka zaśpiewała dawne przeboje (m.in. "Hello"), ale także premierowe piosenki z najnowszej płyty - m.in. "Easy on Me" czy "Hold On".

