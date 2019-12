Adamo Rudnik szykuje teledysk "Robię to, co chcę" w 3D. Kiedy premiera płyty?

Znany z nieistniejącej już grupy Najlepszy Przekaz w Mieście Adamo Rudnik kończy pracę nad swoim solowym albumem. Obecnie powstaje teledysk do singla "Robię to, co chcę".

Adamo Rudnik na planie teledysku "Robię to, co chcę" /Sara Napierała /materiały prasowe

Najlepszy Przekaz w Mieście to hiphopowa formacja, która w trzeciej edycji "Must Be The Music" zajęła 2. miejsce, przegrywając tylko z grupą LemON.

Po programie kwartet w 2012 r. wydał debiutancki album "Słowa prawdy". Znalazły się na nim takie przeboje, jak m.in. "Wyciągamy dzieci z bramy", "Nic o mnie nie wiesz" oraz "Zobacz wybierz słuchaj" (z gościnnym udziałem Alexandry).

Później skład zaprezentował jeszcze single "Uwierz w siebie", "Zawsze do celu" i "Tylko ona".

Po rozpadzie NPWM jego lider Adamo "Rudnik" Rudnicki rozpoczął prace nad solowym materiałem. Zapowiada, że nowa płyta będzie "dużą niespodzianką" dla fanów.

Pierwotnie album miał się ukazać w tym roku, jednak okazało się, że wykończenie wymaga większego nakładu pracy, dlatego premierę przesunięto na 2020 r.

Obecnie Adamo Rudnik kręci teledysk do singla "Robię to, co chcę" - w klipie pojawi się animacja 3D. Piosenkę prezentował już podczas Top Of The Top Sopot Festival.

Wideo Adamo RUDNIK - Robię to, co chcę! (Opera Leśna w Sopocie)

Wokalista będzie jedną z gwiazd sylwestrowego koncertu w Rzeszowie.

Producentem muzycznym nowej płyty Rudnika jest Kuba Mańkowski - muzyk, kompozytor, producent muzyczny, inżynier dźwięku i aranżer, który współpracował z zespołem Behemoth, Najlepszy Przekaz w Mieście, a także Darią Jaworską, Eweliną Lisowską oraz Sylwią Grzeszczak.

Clip Najlepszy Przekaz W Mieście Zawsze Do Celu

