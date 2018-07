Adam Sztaba żegna Korę. Razem zasiadali w jury "Must Be The Music"

Przez 11 edycji "Must Be The Music" Adam Sztaba zasiadał w jury z Korą. Śmierć wokalistki mocno poruszyła kompozytora.

Sesja zdjęciowa do ostatniej edycji "Must Be The Music": Tymon Tymański, Ela Zapendowska, Kora i Adam Sztaba AKPA

Ostatnie lata to dla Kory walka z poważną chorobą nowotworową. Jesienią 2013 roku wokalistka grupy Maanam przeszła operację, a kolejne miesiące upływały jej na chemioterapii, która miała powstrzymać raka jajnika.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kora o "Must Be The Music": Zmiany muszą być TV Interia

Reklama

Problemy zdrowotne sprawiły, że pojawiły się nawet informacje, że wokalistka nie weźmie udziału w siódmej edycji "Must Be The Music". Ostatecznie zdecydowała ona, że pozostanie w muzycznym programie Polsatu (show zakończono po 11 edycjach).

Od samego początku w jury towarzyszyli jej Elżbieta Zapendowska i Adam Sztaba. Wojciecha Łozowskiego od siódmej odsłony zastąpił Piotr Rogucki, a w ostatniej edycji jego miejsce zajął Tymon Tymański.

Wideo Nie żyje Kora. Legenda polskiego rocka przegrała walkę z nowotworem (TVN24/x-news)

Po śmierci Kory zdjęcie pierwszego składu jury opublikował w mediach społecznościowych Adam Sztaba.

"Wielu ludzi widziało w Niej głównie nieprzejednaną wojowniczkę, a mnie, będąc przez czas jakiś nieco bliżej, udało się dostrzec fascynujące, pozornie wykluczające się sprzeczności. Niezwykłą siłę charakteru połączoną z kruchością. Brak pokory wraz z niekłamaną estymą względem cenionych ludzi. Przekonanie o swojej wyjątkowości wraz z niepewnością co do swoich realnych umiejętności. Oschłość z piękną empatią. Wielowymiarowa, wyjątkowa, odczuwająca, prawdziwa. I wielka szkoda, że przy tych dualizmach ten kadr przybrał nieznośną jednowymiarowość - już się nie zdarzy" - napisał kompozytor.