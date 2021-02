Adam Sztaba przypomina film zza kulis "Idola": Nikt się nie zmienił

"Nikt się nie zmienił" - napisał na Facebooku Adam Sztaba przypominając archiwalny materiał nakręcony za kulisami programu "Idol".

Adam Sztaba na planie drugiej edycji programu "Idol" (2003 r.) /Sebastian wolny / AGENCJA SE /East News

Kompozytor, aranżer, dyrygent, pianista Adam Sztaba ma na koncie współpracę z czołówką polskiej sceny muzycznej. Nagrywał z m.in. Marylą Rodowicz, Edytą Górniak, Natalią Kukulską, Alą Janosz, Kasią Kowalską, Anią Dąbrowską i grupą Perfect.

Był kierownikiem muzycznym przy dwóch pierwszych edycjach programu "Idol", pierwszych czterech odsłonach "Tańca z gwiazdami" oraz podczas Sopot Festival.

Przez wszystkie 11 edycji występował w jury "Must Be The Music. Tylko muzyka".

Teraz Sztaba na Facebooku przypomniał materiał "Od kuchni" z 2003 r. Wideo pokazuje kulisy drugiej edycji nadawanego przez Polsat "Idola". Uczestników wtedy oceniali Elżbieta Zapendowska, Kuba Wojewódzki, Jacek Cygan i zmarły w 2015 r. Robert Leszczyński. Prowadzącym był wówczas Maciej Rock.



W drugiej odsłonie "Idola" triumfował 18-letni wówczas Krzysztof Zalewski (obecnie zaliczany jest do grona najpopularniejszych polskich gwiazd muzyki), który wyprzedził Mariusza Totoszkę i Bartłomieja Homa. W gronie 10 finalistów znaleźli się jeszcze Marta Smuk, Małgorzata Kunc, Hania Stach, Agnieszka Szewczyk, Damian Aleksander, Bartosz Król i Magdalena Rejtczak.

Totoszko w latach 2009-2014 był wokalistą grupy Volver dowodzonej przez Tomasza Luberta. W pierwszej edycji programu "Twoja twarz brzmi znajomo" (2014) w Polsacie zajął trzecie miejsce.

Pewne sukcesy na scenie muzycznej po programie odnosili także Hania Stach, Damian Aleksander (występy w musicalach w teatrach muzycznych) i Bartosz Król (w latach 2003-2009 wokalista grupy Mafia).