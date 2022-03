"Stanąłem przed chórem, który nie miał prawa się zdarzyć. W jego skład weszli bowiem najwybitniejsi i uznani wokaliści, którzy niezależnie od muzycznych światów z jakich pochodzą, przemówili wspólnym głosem. Ukraina potrzebuje dziś przede wszystkim wsparcia finansowego, ale wierzę głęboko, że nasze muzyczne zjednoczenie w celu podtrzymania ukraińskiego ducha niesie w sobie siłę, która przełoży się na realną pomoc" - napisał na Instagramie Adam Sztaba.

W studiu Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego pojawili się m.in. Kayah, Natalia Niemen, Natalia Kukulska, Anna Maria Jopek, Kasia Cerekwicka, Bovska, Kasia Moś, Ania Szarmach, Ania Karwan, Magda Steczkowska, Dorota Miśkiewicz, Kasia Wilk, Małgorzata Markiewicz, polsko-ukraińska grupa Dagadana, Piotr Cugowski, Kuba Badach, Kuba Zaborski, Michał Rudaś, Krzysztof Iwaneczko, Buslav i Janusz Radek.

Autorami piosenki na rzecz Ukrainy są Adam Sztaba (muzyka) i Gosia "Carmell" Bernatowicz (tekst). Wokalistka, prywatnie córka aktorki Ewy Kasprzyk, z duetem MashMish dotarła do finału programu "Must Be The Music. Tylko muzyka" w Polsacie, którego Sztaba był jednym z jurorów. Zwycięzcą tego show (w duecie z Piotrem Szumlasem) w piątej edycji był jeden z wokalistów biorących udział w akcji - Kuba Zaborski.



"Mówią, że kolega Adam Sztaba lubi kameralnie i bez rozmachu... Coś się zatem wymknęło spod kontroli? Najwyraźniej bo w zeszłym tygodniu wraz ze wspaniałymi koleżankami i kolegami co 'umią' wydawać dźwięki zaśpiewaliśmy jednogłośnie, choć w głosach pod jego batutą! Jestem ciekawa efektu artystycznego i tego dobroczynnego - zasilenie Caritas Polska na rzecz pomocy Ukrainie. Zdjęcia pokradłam od innych bo z tego wszystkiego nawet nie wyciągnęłam telefonu by coś uwiecznić... tyle gąb fajnych, zdolnych i dawno niewidzianych..." - napisała Natalia Kukulska.



"Właśnie grzebiemy z Leszkiem w Waszych wokalach. No ja bawię się doskonale" - odpisał wokalistce w komentarzu Adam Sztaba.

Spora grupa muzycznych przyjaciół Sztaby przyjęła jego zaproszenie do pandemicznej wersji "Co mi Panie dasz" z repertuaru grupy Bajm. Nagranie stało się viralowym przebojem (ponad 13 mln odsłon).