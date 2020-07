Adam Levine pożegnał zmarłą Kelly Preston. Zagrała w klipie Maroon 5

Lider Maroon 5, Adam Levine, pożegnał w mediach społecznościowych Kelly Preston. Aktorka zagrała w słynnym klipie grupy do utworu "She Will Be Loved".

Kelly Preston zmarła 12 lipca w wieku 57 lat. Przyczyną śmierci był rak piersi.

Kelly Preston zaczynała swoją karierę jako modelka, później zadebiutowała na dużym ekranie. Zagrała w ponad 40 filmach, m.in. takich jak "Figiel", "Jerry Maguire", "Bliźniacy", "Jack Frost", "Stare wygi", czy "Od zmierzchu do świtu".

W 1991 roku w Paryżu wyszła za mąż za aktora Johna Travoltę, z którym miała troje dzieci: dwóch synów - Jetta (chłopiec zmarł w 2009) i Benjamina oraz córkę Ellę Bleu.

W 2004 roku, kiedy Maroon 5 nie był jeszcze jednym z najpopularniejszych zespołów na świecie, Kelly Preston zgodziła się wystąpić w klipie "She Will Be Loved". Klip od tamtej pory zobaczono na Youtube ponad 550 milionów razy. Piosenka była natomiast nominowana do nagrody Grammy w kategorii najlepsze wykonanie duet lub grupa.



Rolę Preston w klipie po jej śmierci przypomniał Levine. ""Mój pierwszy udawany pocałunek... Będziemy za tobą tęsknić Kelly. Zawsze będziesz zajmować szczególne miejsce w moim sercu" - napisał na Instagramie.