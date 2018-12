Ada z Suwałk wybrana przez Paula McCartneya w Krakowie: Najpiękniejszy uścisk na świecie

Na Facebooku swoje wrażenia z bliskiego spotkania z Paulem McCartneyem opisała Ada Sójkowska z Suwałk, która została zaproszona na scenę podczas występu Beatlesa w Tauron Arenie Kraków.

Paul McCartney w Krakowie

Fani pod sceną chcieli zwrócić na siebie uwagę Paula McCartneya, przygotowując różnego rodzaju tablice i transparenty. Jedną z nich była 19-letnia Ada Sójkowska z Suwałk, która miała ze sobą baner z tekstem, że czekała 10 lat, by przytulić bohatera wieczoru.

To właśnie ona została zaproszona na scenę, a także Martin i Michelle ze Słowacji (Paul McCartney tym samym "pomógł" mężczyźnie oświadczyć się jego partnerce).



Przed bisami jako pierwsza pojawiła się Ada, a McCartney spełnił prośbę młodej Polki i to dwukrotnie. Mina schodzącej ze sceny dziewczyny wyraźnie pokazywała, że nie mogła ona uwierzyć co tak naprawdę się wydarzyło.

Całą historię nastolatka z Suwałk opisała na swoim profilu na Facebooku (pisownia oryginalna).



"9 godzin czekania pod Tauron Areną, marźnięcie i nieprzyjemnej walki... Udało się, być blisko sceny. To już było dla mnie spełnieniem marzeń, zobaczenie go tak blisko. Nie liczyłam na to, że Paul wyciągnie mnie z tłumu czytając mój baner. Wiele ludzi ich zrobiło... Mimo wszystko, trzymałam go mocno, licząc cicho w duchu że 'a może się uda'" - relacjonuje.

"Zbliża się koniec koncertu, Paul schodzi ze sceny by zagrać bis, gdy nagle podchodzi ochroniarz i pokazuje na mnie. Pierwsza myśl "Boże czy ja coś zrobiłam?". Wyciągają mnie z tłumu i słyszę to: "Paul chce Cię zobaczyć." Słucham? Paul McCartney chce mnie zobaczyć? Wybrał mnie? Nie wierzyłam, po prostu nie wierzyłam. To był jak cios (oczywiście taki przyjemny). Zaprowadzono mnie na scene, magiczną scene... I stoi on, uśmiecha się i patrzy się na mnie. Tak, tylko na mnie, a ty nie wierzysz, ty myślisz że masz paranoje, jakieś zwidy. Człowiek w takich momentach nie kontroluje siebie. Zbliżam się do niego, on mnie obejmuje i rozmawia ze mną. Naprawdę tej chwili nigdy nie zapomnę. Czas na uścisk, na który czekałam 10 lat. Najpiękniejszy uścisk w moim życiu. Nie jestem w stanie opisać swoich emocji, ręce nadal mi się trzęsą jak to pisze. Mogę napisać tylko tyle, że aktualnie jestem najszczęśliwszą fanką Beatlesów na świecie. Marzyłam o przytuleniu Paula i to się spełniło. PRZYTULIŁAM PAULA MCCARTNEYA! Będę to powtarzać do końca życia" - nie kryje radości Ada.

