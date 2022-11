Ad Infinitum: Szczegóły premiery albumu "Chapter III - Downfall"

Album "Chapter III - Downfall" zmiksowano i poddano masteringowi pod okiem cenionego duńskiego producenta Jacoba Hansena.

W utworze "Legends" zaśpiewał gościnnie Chrigel Glanzmann ze szwajcarskiej formacji Eluveitie. W roli gościa odnajdujemy także Eliasa Holmlida, klawiszowca szwedzkiej grupy Dragonland, który zajął się orkiestracjami.



Nowa płyta Ad Infinitum będzie mieć swą premierę 31 marca 2023 roku w barwach austriackiej Napalm Records (CD, na winylu, cyfrowo).



Z właśnie opublikowanym teledyskiem do premierowego utworu "Somewhere Better" Ad Infinitum możecie się zapoznać poniżej:



Reklama

Clip Ad Infinitum Somewhere Better

Sprawdźcie także wypuszczony w październiku wideoklip "Upside Down":

Clip Ad Infinitum Upside Down

Ad Infinitum - szczegóły albumu "Chapter III - Downfall" (tracklista):

1. "Eternal Rains"

2. "Upside Down"

3. "Seth"

4. "From The Ashes"

5. "Somewhere Better"

6. "The Underworld"

7. "Ravenous"

8. "Under The Burning Skies"

9. "Architect Of Paradise"

10. "The Serpent’s Downfall"

11. "New Dawn"

12. "Legends"

13. "Upside Down"

14. "Somewhere Better".