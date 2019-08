Acid Drinkers na Top Of The Top Sopot Festival 2019: Taniec w rzeźni

Sporym zaskoczeniem dla widzów TVN była obecność metalowej grupy Acid Drinkers podczas koncertu "Love Forever" w ramach Top Of The Top Sopot Festival 2019.

Titus (Acid Drinkers) na scenie Opery Leśnej w Sopocie AKPA

Ekipa dowodzona przez Titusa świętuje w tym roku swoje 30-lecie.

Jednym z dość zaskakujących przystanków jubileuszowych był wtorkowy występ na Top Of The Top Sopot Festival 2019, kilkanaście dni po koncercie dla wielotysięcznej publiczności Pol'and'Rock Festival i trzy dni przed udziałem w Cieszanów Rock Festival.

Zaskoczeni byli nie tylko widzowie TVN, ale nawet sami fani Acid Drinkers, którzy w komentarzach pisali, że zespół pasował do Opery Leśnej, jak wół do karety.

W Sopocie "Kwasożłopy" zaprezentowali dwa covery pochodzące z płyty "Fishdick Zwei - The Dick Is Rising Again" z 2010 r.: "Hit the Road Jack" Raya Charlesa (z wplecionym cytatem z autorskiego numeru "Dancing in the Slaughter-house") i "Love Shack" The B-52's. W tym drugim utworze na scenie gościnnie pojawiła się Ania Brachaczek, wokalistka grup Biff i SIQ, w której występuje razem ze Ślimakiem, perkusistą Acid Drinkers.

Legenda polskiego heavy metalu na swoim koncie ma 17 płyt, które znacząco wpłynęły na polską scenę muzyczną. Wystarczy wymienić "Infernal Connection", "High Proof Cosmic Milk", czy "The State Of Mind Report".

"Acid Drinkers (po polsku Kwasożłopy) to zespół rock'n'rollowy założony przy butelce taniego wina w Poznaniu! Gdyby butelka nie została szybko wypita dziś miała by już 30 lat! Zgodnie z przysłowiem - im starsi tym lepsi! Panowie psują robotę Kazimierzowi Wielkiemu - zastają miasta murowane, a zostawiają zgruzowane" - reklamuje się formacja.

Obecnie Acid Drinkers tworzą: Titus (wokal, bas), Popcorn (gitara), Ślimak (perkusja) i Łukasz "Dzwon" Cyndzer (gitara), który dołączył do składu w październiku 2017 r.