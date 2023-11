"Infernal Connection" to szósty studyjny Acid Drinkers, wydany pierwotnie w grudniu 1994 r.



"Piekielne pokrewieństwo? Nie wiedziałem dokładnie skąd to się wzięło, ale wiedziałem, że będzie pasować do tego, co chcę powiedzieć. Czym ono jest? To nie death metal, ani szatan czy odwrócone krzyże na kurtkach małolatów. To są narkotyki, przemoc, koneksje, mafia, układy. Wszystko, z czego całe to zło wynika" - opowiadał o pomyśle na tytuł Titus w książce "Raport o Acid Drinkers" Leszka Gnoińskiego.



W nagraniach udział wzięli Titus (wokal, bas), Litza (gitara, wokal), Popcorn (gitara) i Ślimak (perkusja). Gościnnie wsparli ich Kazik (przeróbka utworu "Konsument" Kultu), Tomasz "Lipa" Lipnicki z Illusion, późniejszy gitarzysta Acid Drinkers (wokal w "Backyard Bandit"), Grzegorz Skawiński (gitarowe solo w "Konsumencie"), Karramba (wokal w "Slow and Stoned (Method of Yonash)") i D.J. JanMarian (scratch w "Dancing in the Slaughter-House").

Album "Infernal Connection" w 2012 r. zajął pierwsze miejsce w zestawieniu "Machiny" najlepszych płyt w historii polskiego metalu. Wydawnictwo doczekało się już kilku wznowień.



Ostatni jak do tej pory koncert Acid Drinkers odbył się w sierpniu 2020 r. Działalność grupy nie została jednak oficjalnie zawieszona. Titusowi, Popcornowi i Ślimakowi towarzyszył gitarzysta Łukasz "Dzwon" Cyndzer, który dołączył do grupy w październiku 2017 r.



