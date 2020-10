Accuser: Szczegóły album "Acusser"

13 listopada w ręce fanów rozbujanego thrashu trafi 12. płyta Accuser.

Zespół Accuser przygotował nowy album /materiały prasowe

Na "Accuser", nowym albumie niemieckiej formacji, której korzenie sięgają lat 80., usłyszymy powracającego do zespołu gitarzystę prowadzącego René Schütza.

Producentem nowej płyty Accuser jest wieloletni współpracownik zespołu Martin Buchwalter.

Całość poddano masteringowi pod okiem Dana Swanö.

Longplay "Accuser" będzie mieć swą premierę nakładem Metal Blade Records. Materiał dostępny będzie w wersji CD, na winylu oraz w edycji cyfrowej.

Na pierwszy singel wybrano numer "Phantom Graves". Powstały do niego teledysk możecie sprawdzić poniżej:

Oto program albumu "Accuser":

1. “Misled Obedience"

2. “Phantom Graves"

3. “Temple Of All"

4. “Lux In Tenebris“

5. “Be None The Wiser"

6. “Rethink"

7. “Psychocision"

8. “Contamination"

9. “The Eliminator"

10. “Seven Lives"

11. “A Cycle’s End".