AC/DC i nowy utwór "Shot in the Dark". Kiedy premiera płyty "Power Up"?

Do sieci trafił zapowiadany przez nas utwór "Shot in the Dark", będący pierwszym zwiastunem powrotnej płyty "Power Up".

W dniu premiery singla "Shot in the Dark" poznaliśmy datę premiery, szczegółową tracklistę i oficjalny tytuł nowego albumu AC/DC.

Wideo AC/DC - Shot In The Dark (Official Audio)

"Power Up" - 16. międzynarodowa płyta australijskiej legendy hard rocka - do sklepów trafi 13 listopada 2020 r.

12 nowych utworów skomponowali grający na gitarach bracia Angus Young i Malcolm Young. To oznacza, że materiał powstał kilka lat temu - Malcolm w 2014 r. z powodów zdrowotnych odszedł z AC/DC (chorował na demencję), a 18 listopada 2017 r. zmarł w wieku 64 lat.

"['Power Up'] to hołd dla Malcolma, tak jak 'Back in Black' był hołdem dla Bona Scotta" - tłumaczy Angus Young.

Wspomniany album "Back in Black" z 1980 r. to największy komercyjny sukces AC/DC - na całym świecie sprzedano ponad 50 mln egzemplarzy. To zarazem debiut w składzie wokalisty Briana Johnsona, który zastąpił zmarłego w 1980 r. Bona Scotta.

Płyta "Power Up" została zarejestrowana w drugiej połowie 2018 r. w w Warehouse Studio w Vancouver w Kanadzie. Zespołowi pomagali cenieni specjaliści: Brendan O'Brien (produkcja) i Mike Fraser (inżynier dźwięku, miksy).

