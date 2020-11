AC/DC i nowy utwór "Realize". Posłuchaj i sprawdź tekst

Do sieci trafił drugi singel z nadchodzącego albumu "Power Up". Sprawdźcie utwór "Realize".

Na czele AC/DC stoi Angus Young /Lisa Lake /Getty Images

Jak już informowaliśmy, "Power Up" - 16. międzynarodowa płyta australijskiej legendy hard rocka - do sklepów trafi w piątek, 13 listopada 2020 r.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. AC/DC Thunderstruck

Reklama

12 nowych utworów skomponowali grający na gitarach bracia Angus Young i Malcolm Young. Ten drugi w 2014 r. z powodów zdrowotnych odszedł z AC/DC (chorował na demencję), a 18 listopada 2017 r. zmarł w wieku 64 lat. Materiał nie zawiera jednak żadnych partii nagranych przez Malcolma Younga.



"['Power Up'] to hołd dla Malcolma, tak jak 'Back in Black' był hołdem dla Bona Scotta" - tłumaczy Angus Young.

Scott - wokalista AC/DC w latach 1974-1980 - zmarł w wieku 33 lat na skutek zatrucia alkoholem. Nieco ponad pół roku wcześniej, w lipcu 1979 r., ukazał się album "Highway to Hell", który był pierwszym wielkim sukcesem grupy.

Clip AC/DC Shot In The Dark

Sprawdź tekst "Shot in the Dark" w serwisie Teksciory.pl!

W nagraniach "Power Up" wzięli wracający do zespołu wokalista Brian Johnson, basista Cliff Williams i perkusista Phil Rudd (grający w AC/DC w latach 1975-83 i 1994-2014) oraz gitarzysta Stevie Young, kuzyn Angusa i Malcolma.

Po pierwszym singlu "Shot in the Dark" do sieci trafił kolejny utwór "Realize". Wcześniej poznaliśmy też blisko minutowy zwiastun do nagrania "Demon Fire".



Wideo AC/DC - Realize (Official Audio)