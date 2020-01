AC/DC: Brian Johnson powraca? Nowa płyta w planach

Australijski dziennikarz telewizyjny i radiowy Eddie McGuire ujawnił, że grupa AC/DC w lutym lub marcu wyda nową płytę. Sensacyjne wieści są takie, że za mikrofonem ponownie ma stanąć wokalista Brian Johnson, który cztery lata wcześniej zrezygnował z koncertowania przez problemy ze słuchem.

Brian Johnson i Angus Young znowu razem w AC/DC? /Jason Squires/WireImage /Getty Images

Przypomnijmy, że Brian Johnson opuścił AC/DC w trakcie światowej "Rock or Bust World Tour". Na koncertach w Europie i Ameryce Północnej (w sumie 23 występy od maja do września 2016 r.) zastąpił go Axl Rose, wokalista Guns N' Roses.

Reklama

Mający problemy ze słuchem Johnson zaprzeczał, że to efekt dobrze ponad 30-letnich występów z AC/DC. Przekonywał, że uszkodzenie spowodowane było jego udziałem w wyścigach samochodowych, gdy zapomniał założyć stopperów chroniących przed hałasem (auta to jego prawdziwy konik - swoją pasję opisał w autobiografii "Gaz do dechy").

Po zakończeniu trasy "Rock or Bust World Tour" i odejściu basisty Cliffa Williamsa (w 2014 r. demencja sprawiła, że gitarzystę Malcolma Younga zastąpił jego kuzyn Stevie Young) ogłoszono, że działalność AC/DC będzie kontynuowana z różnymi muzykami, ale za mikrofonem nadal miał występować Axl Rose.

Teraz pojawiły się niepotwierdzone jeszcze informacje, że do ekipy dowodzonej przez gitarzystę Angusa Younga powrócić ma 72-letni Johnson.

"Najlepsza rockowa grupa w historii muzyki w Australii powraca i zagra w Australii w październiku i listopadzie" - ogłosił dziennikarz Eddie McGuire w swoim programie Triple M Melbourne.

Dodał on, że na początku tego roku pojawi się też nowa płyta, a w składzie ponownie ma się pojawić perkusista Phil Rudd, który został zwolniony z zespołu pod koniec 2014 r. W połowie 2015 r. muzyk został skazany na osiem miesięcy aresztu domowego za posiadanie narkotyków i grożenie śmiercią byłemu pracownikowi.

Wideo Perkusista AC/DC przyznaje się do zarzutów. Źródło: CNN Newsource/x-news

Następcą Rudda został Chris Slade, zasiadający za perkusją w AC/DC w latach 1989-94. Z grupą nagrał płytę "The Razor's Edge" (1990), koncertowe albumy "Live at Donnington" (1991) i "AC/DC Live" (1992) oraz singel "Big Gun" na potrzeby filmu "Bohater ostatniej akcji" (1993). To z nim w składzie legendarna formacja wystąpiła 25 lipca 2015 r. na Stadionie Narodowym w Warszawie w ramach trasy promującej płytę "Rock or Bust". Phil Rudd w AC/DC grał w latach 1975-83 i od 1994 r.

W końcówce 2017 r. Angus Young przeżył dwie osobiste tragedie - 23 października zmarł jego brat George Young, który był współproducentem AC/DC na początku kariery, a niespełna miesiąc później (18 listopada) odszedł Malcolm Young.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. AC/DC Thunderstruck

Sprawdź tekst utworu "Thunderstruckt" w serwisie Teksciory.pl!