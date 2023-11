Abhoria zaprasza w głębiny (nowa płyta "Depths")

Następcę debiutanckiej płyty "Abhoria" z 2022 roku zmiksował i poddał masteringowi kalifornijski producent Zack Ohren. Okładkę "Depths" zaprojektował kultowy w świecie metalu, brytyjski artysta Dan Seagrave. Nagrania odbyły się w studiach Juggernaut Audio (partie perkusji), La Maida Vale (gitary) i The Shadow Temple (wokale).



Abhoria zadebiutuje w 2022 roku



Na albumie "Depths" usłyszymy nowego wokalistę Bena Pittsa, muzyka znanego z m.in. sludge / doom / stonermetalowego In The Company Of Serpents z Kolorado.

Drugi album blackmetalowców z Los Angeles będzie mieć swą premierę 19 stycznia 2024 roku w barwach miejscowej Prosthetic Records (cyfrowo i na winylu).



Do "The Well", głównego singla z nowego dokonania grupy Abhoria, nakręcono teledysk, który możecie zobaczyć poniżej:

Clip Abhoria THE WELL

Abhoria - szczegóły albumu "Depths" (tracklista):

1. "Emergence"

2. "The Inexorable Earth"

3. "The Well"

4. "Within Our Dominion"

5. "They Hunt At Night"

6. "Devour"

7. "The Foundling"

8. "Ghost In The Smoke"

9. "Winter's Embrace".