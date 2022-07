Nowa miłość Ulvaeusa to Christina Sas. Jak ustalił dziennik "The Sun", poznali się podczas niemieckiej premiery ostatniego albumu ABBY "Voyage". Sas jest zatrudniona w Niemczech jako menadżer w wytwórni Universal, która współpracuje ze szwedzkim zespołem. Ma 49 lat, czyli jest o 18 lat młodsza od Ulvaeusa.

Sas towarzyszyła mu na czerwonym dywanie podczas premiery musicalu "Pippi At The Circus", który jest wariacją na temat Pippi Langstrumpf. Ulvaeus jest współautorem tego widowiska. Podczas odbywającego się w Sztokholmie wydarzenia para trzymała się za ręce. Uwadze spostrzegawczych obserwatorów nie uszło i to, że kobieta miała na szyi łańcuszek z zawieszką z imieniem muzyka.

"To moja partnerka Christina. Spotykaliśmy się przez jakiś czas i poczułem, że chcę ją zabrać na to wydarzenie. Więc to pierwszy raz, kiedy wychodzimy razem" - powiedział prasie Szwed, cytowany przez serwis Metro. Pytany o to, od kiedy są razem, odpowiedział, że od niedawna.

Muzyk dwukrotnie brał ślub. Najpierw był żonaty z wokalistką ABBY, Agnethą Fältskog. Ich małżeństwo trwało od 1971 do 1980 r. Björn i Agnetha doczekali się syna i córki. Ich losy były podobne do historii drugiej z par, która tworzyła ABBĘ, Benny’ego Anderssona i Anni-Frid Lyngstad. Rozpad tych dwóch par miał duży wpływ na to, że zespół został rozwiązany. W 1981 ożenił się ze szwedzką prezenterką telewizyjną Leną Kallersjö. Mają dwoje dzieci: 40-letnią Emmę i 35-letnię Annę. Po rozstaniu przekazali mediom, że "pozostają bliskimi, dobrymi przyjaciółmi i nadal będą wspólnie świętować urodziny swoich wnuków i inne uroczystości rodzinne".

O ABBIE jest teraz głośno przede wszystkim z powodu rozpoczętych w maju w Londynie serii koncertów, podczas których na scenie "występują" hologramy muzyków tej grupy.

