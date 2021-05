A Pale Horse Named Death w piekle na ziemi (nowa płyta "Infernum In Terra")

Nowojorska formacja A Pale Horse Named Death ujawniła pierwsze szczegóły premiery czwartego longplaya.

Zespół A Pale Horse Named Death niedługo opublikuje nowy materiał /materiały prasowe

"Infernum In Terra", nowy album doom / gothicmetalowego zespołu Sala Abruscato (wokal / gitara), byłego perkusisty Type O Negative, poddano masteringowi w Kalifornii pod okiem Maora Appelbauma (m.in. Faith No More, Meat Loaf, Sepultura). Okładkę zaprojektował Kevin Doran ze irlandzkiego studia Tusk.

Na następcy płyty "When The World Becomes Undone" z 2019 roku usłyszymy dwóch nowych członków A Pale Horse Named Death: perkusistę Chrisa Hamiltona i basistę Oddiego McLaughlina.



Czwarty album nowojorczyków trafi do sprzedaży 24 września nakładem niemieckiej Long Branch Records / SPV.

Na 28 maja z kolei zaplanowano premierę pierwszego singla zatytułowanego "Believe In Something (You Are Lost)".

Zobacz teledysk "DMSLT" A Pale Horse Named Death:

Oto lista utworów albumu "Infernum In Terra":

1. "Infernum"

2. "Believe In Something (You Are Lost)"

3. "Cast Out From The Sky"

4. "Shards Of Glass"

5. "Lucifer's Sun"

6. "It Is Done"

7. "Two Headed Snake (Propofol Dreams)"

8. "Slave To The Master"

9. “Devil's Deed"

10. "Reflections Of The Dead"

11. "Souls In The Abyss".