Jedna z użytkowniczek TikToka wrzuciła na swój profil nagranie z baru Crunchy's w miejscowości East Lansing w Michigan. Wideo przedstawia fragment występu z karaoke. Za mikrofonem stał 77-letni obecni Dennis Foreback, stały uczestnik wokalnych występów w tym miejscu. Nagranie z numetalowym przebojem "Bodies" ( sprawdź! ) grupy Drowning Pool stało się wiralem, zbierając ponad 3,7 mln odsłon.

"Chciałabym być taka wspaniała w jego wieku", "Najsłodsze nagranie wszech czasów", "To ja za 60 lat", "Super widzieć, jaką radość mu to sprawia" - zachwycają się internauci.

77-letni Dennis gwiazdą TikToka

Okazało się, że mężczyzna od dłuższego czasu regularnie pojawia się w Crunchy's. Jego historię opisał serwis Spartan Newsroom prowadzony przez Michigan State University School Of Jurnalism.

Emerytowany sprzedawca części samochodowych od lat żyje samotnie (ma dwójkę dzieci - córka mieszka od niego ok. 2 godziny drogi samochodem), a zawsze radość sprawiało mu śpiewanie. Od kilkunastu lat realizuje swoją pasję podczas występów na karaoke. Po pewnym czasie, kiedy występował sporadycznie, postanowił robić to znacznie częściej i regularniej. Teraz na scenę wychodzi średnio trzy razy w tygodniu.

"Prawdopodobnie będę to robił, aż spocznę w grobie. Umrę z mikrofonem przed ustami" - mówi ze śmiechem Dennis Foreback.

Na liście ulubionych utworów do śpiewania wymienia m.in. "Chasing Cars" Snow Patrol, "We Are Young" grupy fun., "New York, New York" Franka Sinatry oraz "Bodies" Drowning Pool.

Drowning Pool - tragiczna historia wokalisty

Wspomniany utwór "Bodies" to debiutancki singel Drowning Pool. Nagranie pojawiło się w maju 2001 r. z pierwszej płyty "Sinner" stając się największym przebojem w historii numetalowej formacji (ponad 200 mln odsłon). 15 miesięcy później zespół dotknęła tragedia - 14 sierpnia 2002 roku zmarł wokalista David Williams. Jego koledzy znaleźli go martwego w autobusie, którym podróżowali w trakcie wielkiej trasy koncertowej Ozzfest. Przyczyną śmierci 30-latka była niezdiagnozowana wada kardiologiczna - przerost mięśnia sercowego.

Następcą Williamsa w Drowning Pool w 2003 roku został Jason "Gong" Jones, jednak z zespołem nagrał tylko jedną płytę - "Desensitized". Kolejnym wokalistą został Ryan McCombs (2005-2011, albumy "Full" Circle" i "Drowning Pool"), którego z kolei zastąpił Jasen Moreno (płyty "Resilience", "Hellelujah" i "Strike a Nerve"). W marcu 2023 r. McCombs powrócił do zespołu.