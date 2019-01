50-lecie Festiwalu Woodstock: Znamy pierwsze szczegóły

Michael Lang, współzałożyciel legendarnego Woodstock Music & Art Festival, stoi za jubileuszem 50-lecia tego wydarzenia.

Michael Lang podczas Woodstock Festival 1969 /Ginny Winn/Michael Ochs Archives /Getty Images

Nowa edycja odbędzie się w połowie sierpnia 50 lat po oryginalnym festiwalu, który przeszedł do historii muzyki.

Na razie nie jest znana jeszcze obsada "złotego jubileuszu". Organizatorzy zapowiadają "ponadpokoleniowe wydarzenie", które obejmie m.in. koncerty "znaczących artystów" łączących gatunki i dekady.

Michael Lang poinformował, że impreza odbędzie się na torze Watkins Glen w stanie Nowy Jork, który może pomieścić ok. 600 tysięcy fanów. To ok. 250 km od miejsca oryginalnego festiwalu Woodstock.

W rozmowie z "Rolling Stone" organizator ujawnił, że zaprosi ponad 40 wykonawców reprezentujących m.in. hip hop, rock i pop. Wśród nich mają być także ci, którzy wystąpili na scenie 50 lat wcześniej.



Pełen skład nowego Woodstocku ma być znany w lutym. Wiadomo za to, że nie pojawi się brytyjski zespół The Who, co już oznajmił wokalista Roger Daltrey.



Lang obawia się, że nie uda mu się doprowadzić do reaktywacji supergrupy Crosby, Stills, Nash & Young. Przypomnijmy, że występ na Woodstock 1969 był zaledwie drugim koncertem tej formacji.

Wideo Crosby, Stills, Nash & Young - Down by the river (1969)

W 1969 r. dla wielotysięcznej publiczności na farmie należącej do Maxa Yasgura wystąpili m.in. Joan Baez, Santana, Janis Joplin, The Grateful Dead, The Who i Jimi Hendrix.

25 lat później w Saugerties w stanie Nowy Jork odbył się koncert upamiętniający pierwszy Woodstock. Na scenie zaprezentowali się wówczas m.in. Metallica, Nine Inch Nails, Aerosmith, Bob Dylan i Sheryl Crow.