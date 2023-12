50-lecie "Band on The Run". Nowa edycja albumu Paula McCartneya i Wings jakiego nie słyszałeś

Paul McCartney po odejściu z The Beatles w 1970 roku próbował swoich sił solo, a później także z udziałem zespołu Wings. Do najznamienitszych osiągnieć brytyjskiej grupy należy m.in. tegoroczny jubilat - album "Band On The Run". Okrągła, 50. rocznica wydania albumu, będzie celebrowana wyjątkowym wydawnictwem.

2 lutego 2024 roku ukaże się nowa edycja płyty - zawierająca miks, który powstał na bazie oryginalnej taśmy matki metodą half-speed masteringu. Na drugim krążku znajdzie się niemal ten sam repertuar, ale w innym wydaniu. "Underdubbed mixes" to te nieskończone, nieostateczne miksy znanych już od lat utworów. Nie wydane nigdy wcześniej będą prawdziwą gratką dla fanów artysty.

"To jest 'Band on the Run' jakiego nigdy wcześniej nie słyszeliście" - wyjaśnił 81-letni Paul McCartney w komunikacie prasowym. "Kiedy tworzysz piosenkę i dodajesz dodatkowe elementy, takie jak dodatkowa gitara, to jest to overdub. Cóż, ta wersja albumu jest odwrotna, to jest underdub" - wyjaśnił, czego się spodziewać po wydawnictwie.

Ostatnia zremasterowana wersja albumu pochodzi z 2010 roku. Tym razem krążek ukaże się także w Dolby ATMOS (po raz pierwszy), w wersji cyfrowej oraz na CD. Do niego dołączone będą również dwa plakaty skonstruowane ze zdjęć Lindy McCartney (tak jak w oryginalnej edycji). Za nowy miks odpowiadają Giles Martin i Steve Orchard.

Lista piosenek Paul McCartney and Wings: "Band on the Run 50th Anniversary Edition"

Płyta pierwsza - "Band on the Run"

1. "Band on the Run"

2. "Jet"

3. "Bluebird"

4. "Mrs. Vandebilt"

5. "Let Me Roll It"

6. "Mamunia"

7. "No Words"

8. "Helen Wheels"

9. "Picasso's Last Words (Drink to Me)

"10. "Nineteen Hundred and Eighty Five"

Płyta druga - "Band on the Run" (Underdubbed Mixes)

1. "Band on the Run"

2. "Mamunia"

3. "No Words"

4. "Jet"

5. "Bluebird"

6. "Mrs. Vandebilt"

7. "Nineteen Hundred and Eighty Five"

8. "Picasso's Last Words (Drink to Me"

9. "Let Me Roll It"