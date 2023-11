Ringo Starr jest obecny na scenie już od ponad sześciu dekad. W historii muzyki zapisały się nie tylko jego często oszczędne, ale za to zawsze adekwatne partie perkusyjne. Jest tym z Beatlesów, którego znakiem rozpoznawczym stał się wskazywany dwoma wyprostowanymi palcami symbol zwycięstwa. Pokazując go muzyk zawsze dodaje: "Peace and Love".

Zdjęcie Ringo Starr / Ethan Miller/Getty Images / Getty Images

Nigdy nie ukrywał, że styl jest dla niego bardzo ważny. Przez kolejne lata gwiazdor rocka nie rozstaje się z przyciemnianymi okularami, a także kolorowymi marynarkami. Teraz wydaje książkę "Beats & Threads", która poświęcona jest modzie Beatlesa. Cały dochód z publikacji ma zostać przekazany na cele charytatywne - dla The Lotus Foundation.

Retrospektywna książka jest przeglądem dekad kariery Ringo Starra - jego zestawom perkusyjnym, od m.in. słynnej perkusji Ajax Edgware z 1958 roku, przez zestaw Ludwiga z 1963 roku, a także ciuchom, które stały się definicją epoki kolorowych lat 60.

Promując książkę Ringo opowiedział historie kilku swoich kultowych strojów, a niespodziewanie włożył także na siebie słynny mundur z okładki "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band". Co ciekawe, 83-letni dziś perkusista pierwotnie założył strój, gdy miał 27 lat. Okazuje się, że pomimo 56 lat różnicy ten pasuje jak ulał!

"Wygląda tak samo!" - stwierdził uradowany Starr po wskoczeniu w swój różowy kostium.

Zobacz nagranie!

"Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" to jedna z najpopularniejszych i najlepszych płyt w dorobku The Beatles. Wydany w maju 1967 roku krążek jest uznawany, za jeden z najważniejszych w historii muzyki w ogóle. W 2020 roku magazyn "Rolling Stone" sklasyfikował go na 24. miejscu listy 500 albumów wszech czasów.

Publikacja "Beats & Threads: Fashion of a Beatle" jest dostępna w cenie 80 dolarów za sztukę.

