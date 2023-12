Studio Fiddy and G-Unit Film and Television ma na swoim koncie film biograficzny "Get Rich or Die Tryin’: Historia 50 Centa" (2005), 6. sezonów fabularnego serialu kryminalnego "Power" (2014 - 2020), serial dokumentalny "Hip Hop Homicides" (2022) czy też podcast "Surviving El Chapo: The Twins Who Brought Down A Drug Lord" (2022), o bliźniakach z Chicago, Pedrze i Margarito Floresach, którzy pomogli w skazaniu meksykańskiego barona narkotykowego "El Chapo".

Studio specjalizuje się w produkcjach kryminalnych, czerpiąc z niechlubnej przeszłości 50 Centa, który w młodości był handlarzem narkotyków, a w 2000 r. przeżył dziewięciokrotne postrzelenie podczas zamachu na swoje życie.

Teraz, jak nieoficjalnie dowiedział się serwis Page Six, firma Fiddy and G-Unit Film and Television rozpoczęła prace przygotowawcze nad nowym dokumentem. Bohaterami są Puff Daddy i kobiety, wobec których rzekomo dopuścił się przemocy. Impulsem do podjęcia tego tematu jest to, że w drugiej połowie listopada trzy kobiety złożyły pozwy przeciwko Puff Daddy'emu.

Pierwszą z nich była Cassandra Ventura, piosenkarka, która była partnerką muzyka przez ponad 10 lat, do 2018 r. Dwie kolejne kobiety miały paść ofiarą rapera w pierwszej połowie lat 90. Wszystkie zarzucały mu napaść seksualną, a także odurzanie je alkoholem i innymi substancjami. Puff Daddy wszystkiemu zaprzeczał, twierdząc że kobiety próbują wyłudzić od niego pieniądze. Mimo to, zaraz po złożeniu pozwów, podpisywał z kobietami ugody pozasądowe. Co więcej, tymczasowo ustąpił ze stanowiska prezesa sieci medialnej Revolt, którą założył 10 lat temu.

50 Cent policzył, ile wydał na sprawy sądowe

"Odkąd odniosłem sukces w 2003 roku, wydałem ponad 23 miliony dolarów na opłaty sądowe" - wyjawił w zeszłym roku raper w rozmowie z Brianem Robertsem. "Można powiedzieć, że gdy osiągasz sukces, czy bogactwo, są to pieniądze, które wpisują się w koszty biznesowe. Ale kiedy patrzę za siebie i widzę tę sumę, którą wydałem, myślę sobie: 'wow'" - dodał nie bez żalu.

Na przestrzeni lat Curtis James Jackson III (bo tak się naprawdę nazywa - przyp. red.) pozywał i był pozywany. Największym echem w mediach odbił się proces z 2015 roku. Raper został wówczas pozwany przez Lavonię Leviston, która oskarżyła go o udostępnienie w sieci sekstaśmy z jej udziałem. Proces zakończył się przegraną 50 Centa, który musiał zapłacić poszkodowanej 5 mln dolarów. Trzy dni po ogłoszeniu wyroku raper ogłosił bankructwo, przekonując sąd, że jego wystawne życie było ułudą.