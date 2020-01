30 lat "U Can't Touch This". Co słychać u MC Hammera?

W połowie stycznia 2020 roku - "U Can't Touch This" - największy hit MC Hammera, skończył 30 lat. Co słychać u rapera, a obecnie również pastora?

"U Can't Touch This", który zawładnął listami przebojów na początku lat 90., znalazł się na trzecim albumie MC Hammera (Stanley Kirk Burrell) "Please Hammer, Don't Hurt 'Em". Poprzednie produkcje rapera, mimo niezłych wyników sprzedażowych, nie przyniosły mu aż takiego rozgłosu.

Numer został oparty na riffie z utworu "Super Freak" Ricka Jamesa. Gdy do prostej i wkręcającej się melodii dołożono charakterystyczny sposób rapowania MC Hammera, stworzono przebój, który na dobre zakorzenił się w popkulturze.



Jeszcze mocniej przyczynił się do tego teledysk stworzony przez Ruperta Wainwrighta, który to dzięki charakterystycznemu tańcowi MC Hammera, sprawił, że ludzie masowo zaczęli popularyzować te ruchy w klubach i na dyskotekach.

"U Can't Touch This" z miejsca podbił listy przebojów. Królował w Australii, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Francji, Niemczech oraz Wielkiej Brytanii. MC Hammer za swój klip zdobył w 1990 roku pięć nagród MTV VMA. Dzięki utworowi trzecia płyta Hammera sprzedała się w nakładzie ponad 18 milionów egzemplarzy i była pierwszym albumem hiphopowym w historii, który uzyskał status diamentowej płyty.



W 1999 roku MTV uznała klip do utworu za jeden ze 100 najlepszych teledysków, jakie kiedykolwiek stworzono. Równocześnie "U Can't Touch This" umieszczany był w zestawieniu najgorszych utworów w historii muzyki.

Kariera, która wyhamowała

MC Hammer dzięki popularności swojego singla dorobił się sporych pieniędzy. Jednak jak się w kolejnych latach miało okazać, dla rapera taki majątek był zdecydowanie niewystarczający.

Gwiazdor lat 90. w późniejszym okresie, gdy jego piosenki nie brylowały w rozgłośniach, roztrwonił fortunę wartą 33 miliony dolarów. Raper zupełnie nie liczył się z pieniędzmi - wybudował ogromną willę (na terenie posiadłości był m.in. amfiteatr oraz boisko do koszykówki), latał wypożyczonym Boeingiem, a swoim psom ubierał złote obroże.

W 1996 roku, czyli sześć lat po wydaniu swojego przeboju, Hammer miał 14 milionów dolarów długu. Wtedy też złożył wniosek o bankructwo, do czego nie chciał przyznać się przez kilka lat.

Jeszcze w 2016 roku według magazynu "Bussines Insider" raper, który został pastorem, miał wciąż 800 tys. dol. długu. Dopiero w 2017 roku w programie "Broke & Famous" Hammer stwierdził, że jego sytuacja finansowa się ustabilizowała.