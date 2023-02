"Nigdy o tym nie słyszałem i byłem szczerze zaskoczony. To zabawne, oczywiście. Najwyraźniej jestem śpiewakiem z deficytem koncentracji uwagi, to oczywisty dowód" - powiedział Gunnar Gudbjörnsson islandzkiemu dziennikowi "Morgunbladid".

Wywiadu udzielał w sobotę, czyli tuż przed tegoroczną galą Grammy. Śpiewak ujawnił też, w jaki sposób dowiedział się o tym, że jest laureatem tego prestiżowego wyróżnienia. Otóż kilka dni wcześniej przeglądał Wikipedię, a konkretnie hasło na temat zrealizowanego ponad 20 lat temu w Berlińskiej Operze Narodowej nagrania opery "Tannhäuser" Richarda Wagnera. Z notki dowiedział się, że to nagranie w 2003 roku otrzymało Grammy dla najlepszego nagrania operowego. A on brał w nim udział.

Reklama

Swoim odkryciem Gunnar Gudbjörnsson podzielił się też na Facebooku.

"Dziwnie nie wiedzieć wszystkiego o swojej karierze. Dziwnie było się na przykład dowiedzieć w ten weekend, 22 lata po odśpiewaniu roli Walthersa von der Vogelweide w operze 'Tannhäuser' w Berlinie, że to nagranie dla wytwórni Teldec zdobyło Grammy za najlepsze nagranie operowe w 2003 roku..." - napisał. Nagranie powstało dla wytwórni Teldec, ale obecnie należy do Warner Music Group.

Grammy 2023: gwiazdy zadały szyku na ściance 1 / 14 Na rozdaniu nagród Grammy 2023 nie zabrakło największych gwiazd muzyki i amerykańskich celebrytów. Na zdjęciu Maneskin. Źródło: Getty Images Autor: Matt Winkelmeyer / Staff

Gunnar Gudbjörnsson 20 lat temu otrzymał Grammy. Do dziś nie miał o tym pojęcia

W czasie, gdy zrealizowano wspomniane nagranie, Gudbjörnsson był zatrudniony w Berlińskiej Operze Narodowej. Jak sam twierdzi, był wówczas w znakomitej formie.

"Można powiedzieć, że było to jedno ze szczytowych osiągnięć w mojej karierze. Ten czas w Berlinie był wspaniały. To były dla mnie wielkie lata pod względem zawodowym i jestem bardzo wdzięczny, że mogłem tam być" - podkreślił muzyk we wspomnianym wywiadzie. Dodał jednak, że żałuje, iż przez znaczną część swej kariery nie miał pojęcia o tak wielkim wyróżnieniu, bo lepiej by się promował.

"Szkoda, że nie wiedziałem o tym 20 lat temu. Przez cały ten czas sam zajmowałem się własną promocją i menedżmentem" - stwierdził.