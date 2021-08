1914: Album "Where Fear And Weapons Meet" gotowy. Kiedy premiera?

"Where Fear And Weapons Meet", nowy materiał rozmiłowanych w opowieściach z czasów I wojny światowej death / doometalowców z Lwowa, wyda austriacka Napalm Records, co stanie się 22 października.

Trzeci longplay Ukraińców dostępny będzie w wersji CD (digipack), jako dwupłytowy album winylowy oraz w limitowanym zestawie (trzy płyty winylowe).

W utworze "...And A Cross Now Marks His Place" zaśpiewał gościnnie sam Nick Holmes, frontman brytyjskiego Paradise Lost i wokalista sztokholmskiego Bloodbath.

Reklama

"The Blind Leading The Blind", poprzedni album 1914 miał swą premierę w listopadzie 2018 roku w barwach kijowskiej Archaic Sound.

Ze wspomnianą kompozycją "...And A Cross Now Marks His Place" 1914 możecie się zapoznać poniżej:

Wideo 1914 - ...And a Cross Now Marks His Place ft. Nick Holmes (Official Lyric Video) | Napalm Records

Oto lista utworów albumu "Where Fear And Weapons Meet":

1. "War In"

2. "FN .380 ACP#19074"

3. "Vimy Ridge (In Memory Of Filip Konowal)"

4. "Pillars Of Fire (The Battle Of Messines)"

5. "Don't Tread On Me (Harlem Hellfighters)"

6. "Coward"

7. "...And A Cross Now Marks His Place"

8. "Corps d'autos-canons-mitrailleuses (A.C.M)"

9. "Mit Gott für König und Vaterland"

10. "The Green Fields Of France"

11. "War Out".