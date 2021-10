19-letni raper Einar nie żyje. Został zastrzelony!

Szwedzki raper Einar został znaleziony martwy z raną postrzałową głowy. W ubiegłym roku media obiegły informacje o tym, że porwano go i zgwałcono.

Sytuacja wydarzyła się około 22:50 w czwartek 21 października. W porcie Hammarby miało dojść do strzelaniny, a gdy policja dotarła na miejsce, znaleziono zwłoki mężczyzny postrzelonego w głowę i klatkę piersiową.

"Mężczyzna zginął na miejscu. Podjęto próby ratujące życie, ale nie udało się go uratować" - poinformowała Carina Skagerlind, rzeczniczka sztokholmskiej policji.

Krótko po strzelaninie widziano na miejscu dwóch uciekających mężczyzn, ale nadal nie udało się ich zatrzymać. Aktualnie trwa śledztwo, jak i dlaczego doszło do tego zabójstwa.

Einar nie żyje. Kim był?

Einar, a tak naprawdę Nils Kurt Erik Einar Grönberg, był popularnym szwedzkim raperem. Na swoim koncie na Spotify ma ponad milion słuchaczy, był też doceniony nagrodą Grammis (szwedzkim odpowiednikiem Grammy Awards). W maju 2020 roku w sieci pojawiły się zdjęcia rapera, które sugerowały, że raper został porwany. Wkrótce pojawiły się informacje, że przypięty do kaloryfera raper miał być pobity, torturowany, a także zgwałcony.

Wyznał wtedy na swoim instagramowym koncie, że mimo wszystko nie podda się. W sieci podawano informacje, że raper popadł w złe towarzystwo oraz że obraca się w środowisku gangsterskim. "Mam wszystkim jedną rzecz do powiedzenia. Każdy może zostać porwany i każdy może zostać pobity. Mam się dobrze, żyję. Nikt nie może mi zabronić tego, co robię, więc póki stoję, będę to kontynuował" - powiedział wtedy raper.

Dodatkowo, na początku 2021 roku, raper Yasin, czyli konkurent Einara, był oskarżany o działanie w gangu. Do sieci trafiły upokarzające zdjęcia Einara, bo ten nie chciał zapłacić okupu porywaczom.