W oryginale utwór "Wszystko będzie O.K." ukazał się na drugiej płycie metalowej grupy Turbo - "Smak ciszy". Album z 1985 r. przyniósł również tak znane utwory, jak m.in. "Smak ciszy", "Jaki był ten dzień", "Cały czas uczą nas" czy "Już nie z tobą".

W nagraniach tego wydawnictwa udział wzięli Wojciech Hoffmann (gitara), Bogusz Rutkiewicz (bas), Grzegorz Kupczyk (wokal), Andrzej Łysów (gitara) i Alan Sors (perkusja). W obecnym składzie legendy polskiego metalu pozostają Wojciech Hoffmann i Bogusz Rutkiewicz.

Za "Wszystko będzie O.K." odpowiadają Wojciech Hoffmann (muzyka) i nieżyjący już Andrzej Sobczak (tekst). Ten drugi napisał słowa do takich wielkich hitów lat 80., jak m.in. "Dorosłe dzieci" Turbo, "Przeżyj to sam" Lombardu, "Daj mi tę noc" grupy Bolter czy "Hi-Fi" Bandy i Wandy.

Piotr Koman na kolanach w "The Voice Senior"

W "The Voice Senior" po utwór "Wszystko będzie O.K." sięgnął Piotr Koman, 62-letni taksówkarz z Gdyni. Jego pełny energii występ przekonał Małgorzatę Ostrowską, do której w ostatniej chwili dołączyli Robert Janowski i Andrzej Piaseczny. Niewzruszona pozostała jedynie Tatiana Okupnik.

Ciekawostka - we wspomnianym zespole Lombard w latach 1981-1991 śpiewała Małgorzata Ostrowska. To właśnie do jej drużyny dołączył Piotr Koman.

"Jego optymizm i energia zaraziły całą publiczność! Po takim występie czujemy, że wszystko naprawdę jest możliwe" - czytamy na instagramowym profilu "The Voice Senior".

Piotr Koman nie ma wykształcenia muzycznego, jest samoukiem. Pracuje jako taksówkarz, a ze sobą wozi gitarę.

Jest wdowcem. Gitara bardzo mu pomogła po śmierci ukochanej żony, która zmarła na nowotwór i z którą przeżył 20 lat. Po pogrzebie wziął instrument i wyśpiewywał swoje żale, śpiewał dla swojej zmarłej żony. Piotr sam wychowywał czworo dzieci, troje jest już dorosłych, obecnie wychowuje jeszcze 13-letniego syna. Na długo zatrzymał się muzycznie po śmierci żony, teraz się odblokował.

O "The Voice Senior" dowiedział się od swoich pasażerów, szczególnie kobiety zachęciły Piotra do udziału w programie.