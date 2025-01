Robert Janowski, przez wielu kojarzony jako gospodarz programu TVP "Jaka to melodia?", obecnie spełnia się w zupełnie nowej roli. Zasiadł w fotelu trenerskim w szóstym sezonie "The Voice Senior", razem z Tatianą Okupnik, Małgorzatą Ostrowską i Andrzejem Piasecznym. W trakcie nagrań do jednego z odcinków podzielił się z widzami historią, którą zapamięta do końca życia. Opowiedział o wpadce, mającej miejsce na jednym z jego koncertów.